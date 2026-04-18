Real Sociedad Campeón de la Copa del Rey 2026: Vence al Atlético en penales en La Cartuja

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Fútbol Internacional
/ 18 abril 2026
    Real Sociedad Campeón de la Copa del Rey 2026: Vence al Atlético en penales en La Cartuja
    Pablo Marín firmó el penal decisivo con el que la Real Sociedad venció al Atlético de Madrid y se proclamó campeón de la Copa del Rey 2026 en una final dramática en Sevilla. FOTO: AP

La Real Sociedad se proclamó campeona de la Copa del Rey este sábado luego de empatar 2-2 con el Atlético de Madrid en La Cartuja y resolver la Final desde los once pasos

La Real Sociedad volvió a escribir una noche grande en el futbol español. Este sábado, el conjunto txuri-urdin se consagró campeón de la Copa del Rey 2026 tras imponerse 4-3 en penales al Atlético de Madrid, después de un intenso empate 2-2 en tiempo regular y tiempos extra en la cancha de La Cartuja, en Sevilla.

El equipo vasco pegó primero prácticamente desde el arranque. Apenas al minuto 1, Ander Barrenetxea apareció para abrir el marcador y darle una ventaja tempranera a la Real Sociedad, que supo competirle de tú a tú a un Atlético que reaccionó con Ademola Lookman al 18’.

Antes del descanso, Mikel Oyarzabal volvió a adelantar a los suyos con un penal convertido al 45’, luego de una infracción de Juan Musso sobre Gonçalo Guedes dentro del área.

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En la segunda parte, el Atlético de Madrid empujó con insistencia hasta encontrar el 2-2 al minuto 83, cuando Julián Álvarez definió a la escuadra derecha tras una asistencia de Thiago Almada.

El cierre fue de alta tensión, con opciones para ambos lados, un disparo del propio Julián al larguero en el alargue y un duelo cada vez más físico que obligó a resolver el título desde la tanda de penales.

Ahí apareció la figura de Unai Marrero. El arquero de la Real Sociedad detuvo los cobros de Alexander Sørloth y Julián Álvarez, inclinando la serie a favor del cuadro donostiarra.

Del otro lado, Orri Óskarsson falló para la Real, pero Carlos Soler, Luka Sucic, Aihen Muñoz y finalmente Pablo Marín acertaron sus disparos para sellar el 4-3 definitivo. El último penal, ejecutado por Marín, confirmó el cuarto título copero en la historia del club.

El campeonato representa un nuevo capítulo dorado para la Real Sociedad, que además volvió a imponerse al Atlético de Madrid en una final copera decidida desde los once pasos, tal como ya había ocurrido décadas atrás.

En una final cerrada, vibrante y cargada de dramatismo, la escuadra vasca resistió, respondió en los momentos clave y terminó levantando uno de los trofeos más prestigiosos del futbol español.

Su consagración en Sevilla no solo la devuelve a la cima en la Copa del Rey, sino que reafirma el peso competitivo de un equipo que supo golpear rápido, resistir el empuje rojiblanco y mantener la sangre fría cuando todo quedó reducido a un puñado de disparos desde el manchón penal.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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