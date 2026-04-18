Real Sociedad Campeón de la Copa del Rey 2026: Vence al Atlético en penales en La Cartuja

La Real Sociedad volvió a escribir una noche grande en el futbol español. Este sábado, el conjunto txuri-urdin se consagró campeón de la Copa del Rey 2026 tras imponerse 4-3 en penales al Atlético de Madrid, después de un intenso empate 2-2 en tiempo regular y tiempos extra en la cancha de La Cartuja, en Sevilla. El equipo vasco pegó primero prácticamente desde el arranque. Apenas al minuto 1, Ander Barrenetxea apareció para abrir el marcador y darle una ventaja tempranera a la Real Sociedad, que supo competirle de tú a tú a un Atlético que reaccionó con Ademola Lookman al 18’. Antes del descanso, Mikel Oyarzabal volvió a adelantar a los suyos con un penal convertido al 45’, luego de una infracción de Juan Musso sobre Gonçalo Guedes dentro del área.

En la segunda parte, el Atlético de Madrid empujó con insistencia hasta encontrar el 2-2 al minuto 83, cuando Julián Álvarez definió a la escuadra derecha tras una asistencia de Thiago Almada. El cierre fue de alta tensión, con opciones para ambos lados, un disparo del propio Julián al larguero en el alargue y un duelo cada vez más físico que obligó a resolver el título desde la tanda de penales. Ahí apareció la figura de Unai Marrero. El arquero de la Real Sociedad detuvo los cobros de Alexander Sørloth y Julián Álvarez, inclinando la serie a favor del cuadro donostiarra. Del otro lado, Orri Óskarsson falló para la Real, pero Carlos Soler, Luka Sucic, Aihen Muñoz y finalmente Pablo Marín acertaron sus disparos para sellar el 4-3 definitivo. El último penal, ejecutado por Marín, confirmó el cuarto título copero en la historia del club. El campeonato representa un nuevo capítulo dorado para la Real Sociedad, que además volvió a imponerse al Atlético de Madrid en una final copera decidida desde los once pasos, tal como ya había ocurrido décadas atrás.

En una final cerrada, vibrante y cargada de dramatismo, la escuadra vasca resistió, respondió en los momentos clave y terminó levantando uno de los trofeos más prestigiosos del futbol español. Su consagración en Sevilla no solo la devuelve a la cima en la Copa del Rey, sino que reafirma el peso competitivo de un equipo que supo golpear rápido, resistir el empuje rojiblanco y mantener la sangre fría cuando todo quedó reducido a un puñado de disparos desde el manchón penal.

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