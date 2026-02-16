Barcelona pierde con Girona y cede el liderato de LaLiga al Real Madrid

El liderato de LaLiga cambió de manos en la jornada 24 luego de que el FC Barcelona cayera 2-1 ante el Girona FC, resultado que le permitió al Real Madrid colocarse como nuevo puntero del campeonato.

El conjunto blaugrana llegó al encuentro tras una semana complicada, marcada también por la derrota 4-0 frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Ante un rival ubicado en la duodécima posición de la tabla, el equipo catalán no logró imponer condiciones y fue superado en varios lapsos del partido.

Girona generó mayor peligro ofensivo con nueve disparos a puerta, mientras que Barcelona apenas registró cuatro intentos al arco rival. Antes del descanso, el cuadro visitante tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero Lamine Yamal erró un penalti que pudo modificar el rumbo del compromiso.