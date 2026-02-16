Barcelona pierde con Girona y cede el liderato de LaLiga al Real Madrid

Fútbol Internacional
/ 16 febrero 2026
    Barcelona pierde con Girona y cede el liderato de LaLiga al Real Madrid
    El Barcelona no logró mantener la ventaja y terminó cayendo ante Girona en la jornada 24. FOTO: AP

El FC Barcelona cayó 2-1 ante el Girona FC en la jornada 24 y perdió el liderato de LaLiga, que ahora pertenece al Real Madrid por una diferencia de dos puntos

El liderato de LaLiga cambió de manos en la jornada 24 luego de que el FC Barcelona cayera 2-1 ante el Girona FC, resultado que le permitió al Real Madrid colocarse como nuevo puntero del campeonato.

El conjunto blaugrana llegó al encuentro tras una semana complicada, marcada también por la derrota 4-0 frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Ante un rival ubicado en la duodécima posición de la tabla, el equipo catalán no logró imponer condiciones y fue superado en varios lapsos del partido.

Girona generó mayor peligro ofensivo con nueve disparos a puerta, mientras que Barcelona apenas registró cuatro intentos al arco rival. Antes del descanso, el cuadro visitante tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero Lamine Yamal erró un penalti que pudo modificar el rumbo del compromiso.

En la segunda mitad, el Barcelona tomó ventaja con el primer gol de Pau Cubarsí en Liga. Sin embargo, la respuesta del Girona fue inmediata. Apenas tres minutos después, Thomas Lemar igualó el marcador tras una jugada colectiva que sorprendió a la defensa visitante.

El equipo local mantuvo la presión ofensiva durante el resto del encuentro, obligando al guardameta Joan García a intervenir en varias ocasiones para evitar la caída de su portería. No obstante, al minuto 86, Fran Beltrán anotó el tanto definitivo que selló el triunfo.

La acción del segundo gol fue reclamada por los jugadores del Barcelona, quienes consideraron que existió una falta previa sobre Jules Koundé en la jugada. A pesar de las protestas, el tanto fue validado.

Con este resultado, la lucha por el título toma un nuevo rumbo. Real Madrid alcanzó los 60 puntos tras su victoria del fin de semana sobre la Real Sociedad, ampliando su racha de triunfos consecutivos en el torneo.

Barcelona, por su parte, se mantiene en el segundo puesto con 58 unidades. Más rezagados aparecen el Villarreal CF y el Atlético de Madrid, ambos con 45 puntos.

A falta de varias jornadas por disputarse, la diferencia mínima entre los dos primeros lugares mantiene abierta la competencia por el campeonato, en un cierre que podría definirse en los enfrentamientos directos o en la regularidad de las últimas fechas.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

