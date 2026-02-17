Isaac Del Toro termina 25 en la contrarreloj del UAE Tour y cede el liderato general
El resultado lo hizo descender al décimo lugar de la clasificación general, ahora a 32 segundos del nuevo líder, el belga Remco Evenepoel
El mexicano Isaac Del Toro afrontó este martes la segunda etapa del UAE Tour, una contrarreloj individual de 12.2 kilómetros disputada en la Isla Al Hudayriyat, donde detuvo el cronómetro en 13 minutos y 45 segundos para finalizar en la posición 25 de la jornada.
El ciclista del UAE Team Emirates fue el último en tomar la salida, en el turno 145, debido a que llegó como líder de la Clasificación General tras su desempeño en la primera etapa del lunes. Esa condición lo colocó con el maillot rojo al inicio de la prueba, que se desarrolló en un circuito de carretera recta con curvas amplias y dos vueltas en U.
Del Toro, actual campeón nacional de contrarreloj y quinto lugar en el Campeonato Mundial de Kigali 2025, tuvo un paso intermedio de 6:56 minutos en el punto marcado a los 5.8 kilómetros. Esa referencia marcó una diferencia con respecto al belga Remco Evenepoel, quien más temprano en la jornada registró 6:24 en ese mismo sector.
Evenepoel, campeón olímpico y mundial, salió en el quinto turno y completó el recorrido en 13:03 minutos, con una velocidad promedio de 56.1 kilómetros por hora. Ese registro fue suficiente para colocarse como el mejor del día y asumir el liderato de la clasificación general.
En el cierre del recorrido, Del Toro incrementó su ritmo en los últimos dos kilómetros, lo que le permitió superar a dos competidores que habían partido antes que él. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para colocarse entre los primeros 20 tiempos de la etapa.
Tras la contrarreloj, el ciclista mexicano cedió el liderato y descendió hasta la décima posición de la general, a 32 segundos del nuevo líder. A pesar de ello, se mantiene dentro del grupo de aspirantes cuando aún restan varias jornadas por disputarse.
La segunda etapa se llevó a cabo bajo un formato de salidas individuales a intervalos de un minuto, lo que permitió a cada corredor establecer su propio ritmo en un trazado diseñado para especialistas contra el reloj.
El UAE Tour continuará este miércoles con la tercera etapa, que presenta un perfil dividido en dos sectores. El primero se desarrollará sobre terreno ondulado a través del desierto, mientras que el tramo final contempla un ascenso continuo de aproximadamente 20 kilómetros desde Umm Al Quwain hasta Jebel Mobrah, donde podrían comenzar a definirse nuevas diferencias en la clasificación general.