Isaac Del Toro termina 25 en la contrarreloj del UAE Tour y cede el liderato general

El mexicano Isaac Del Toro afrontó este martes la segunda etapa del UAE Tour, una contrarreloj individual de 12.2 kilómetros disputada en la Isla Al Hudayriyat, donde detuvo el cronómetro en 13 minutos y 45 segundos para finalizar en la posición 25 de la jornada.

El ciclista del UAE Team Emirates fue el último en tomar la salida, en el turno 145, debido a que llegó como líder de la Clasificación General tras su desempeño en la primera etapa del lunes. Esa condición lo colocó con el maillot rojo al inicio de la prueba, que se desarrolló en un circuito de carretera recta con curvas amplias y dos vueltas en U.

Del Toro, actual campeón nacional de contrarreloj y quinto lugar en el Campeonato Mundial de Kigali 2025, tuvo un paso intermedio de 6:56 minutos en el punto marcado a los 5.8 kilómetros. Esa referencia marcó una diferencia con respecto al belga Remco Evenepoel, quien más temprano en la jornada registró 6:24 en ese mismo sector.