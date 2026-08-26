La UEFA se suaviza con la FIFA, pero mantiene su postura; quieren que Infantino se vaya

La primera condición de UEFA quedó cumplida cuando FIFA retiró el proyecto a finales de julio , después de la fuerte oposición que generó entre federaciones, confederaciones y otros actores del futbol internacional. La propuesta contemplaba vender alrededor de 20% de una nueva entidad comercial , con una operación que podía alcanzar hasta 4 mil 200 millones de dólares .

El conflicto comenzó a finales de julio, cuando las 55 federaciones que integran la UEFA acordaron no participar en competencias de la FIFA mientras siguiera vigente el proyecto para transferir parte de los derechos comerciales de los torneos a una estructura con participación privada. Para el futbol europeo, el Mundial y las demás competiciones de FIFA no podían convertirse en productos de inversión.

La UEFA está lista para levantar el boicot a las competiciones de la FIFA , después de recibir garantías de que no volverá a plantearse una iniciativa para vender participaciones de los principales torneos internacionales, incluido el Mundial, a inversionistas privados. La decisión representa un primer acercamiento entre ambos organismos después de semanas de una fuerte confrontación.

La segunda exigencia era obtener garantías de que una iniciativa similar no volvería a presentarse en el futuro. De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, UEFA recibió esas garantías y por ello se dispone a levantar la amenaza de boicot. La decisión será comunicada formalmente a las 55 asociaciones miembro durante la reunión de dirigentes europeos prevista en Mónaco.

El levantamiento del boicot, sin embargo, no significa el fin de la disputa entre UEFA y Gianni Infantino. El presidente de la FIFA continúa enfrentando una fuerte oposición dentro del futbol europeo y también recibe críticas desde otras regiones, mientras se prepara para buscar un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de marzo de 2027.

El presidente de UEFA, Aleksander Čeferin, ha sido particularmente crítico con Infantino. El dirigente esloveno considera que el fallido proyecto de comercialización del Mundial fue incluso más grave que la propuesta de la Superliga europea de 2021 y ha insistido en que el máximo dirigente de FIFA debería abandonar su cargo.

Čeferin también descartó presentarse personalmente contra Infantino en las próximas elecciones, pero anticipó que podría surgir un candidato de oposición. Su postura es que el actual presidente de FIFA debe evaluar si todavía cuenta con el respaldo suficiente, no solamente entre quienes tienen derecho a voto, sino también dentro de la comunidad futbolística, incluidos aficionados, jugadores, exjugadores y entrenadores.

La presión sobre Infantino aumentó todavía más este miércoles. La Federación Italiana de Futbol retiró su respaldo a la candidatura del dirigente suizo, y el presidente de European Leagues, Claudius Schaefer, aseguró que Infantino no tiene futuro al frente de FIFA y reclamó una reforma en la gobernanza del organismo.

A pesar de la tensión política, el levantamiento del boicot permitirá que las selecciones europeas participen en las próximas competencias de FIFA. Uno de los primeros torneos que estaba en riesgo era el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia, que comenzará el 5 de septiembre. FIFA confirmó que todas las selecciones clasificadas participarán en el certamen.

De esta manera, UEFA y FIFA evitan una ruptura institucional que habría tenido consecuencias importantes para el futbol internacional, pero la tregua es limitada. Europa consiguió que el polémico proyecto de inversión privada fuera retirado y obtuvo garantías para evitar que vuelva a plantearse, pero mantiene abierta la batalla política contra Infantino.

El futuro de la relación entre ambos organismos dependerá ahora de las próximas decisiones de FIFA y de la elección presidencial de marzo de 2027. Por el momento, el boicot queda atrás, pero la confrontación de UEFA con Infantino continúa.