Aficionados del mundo piden la renuncia de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

La iniciativa surgió después de la polémica generada por el intento de Infantino de impulsar una escisión comercial de la FIFA , proyecto con el que se pretendía explotar comercialmente derechos y beneficios futuros relacionados con la Copa del Mundo mediante la participación de inversionistas privados. La propuesta fue abandonada posteriormente ante la fuerte oposición que provocó.

El reclamo también solicita una reconstrucción profunda de la FIFA , con el objetivo de establecer mecanismos que impidan que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

La relación entre Gianni Infantino y distintos grupos de aficionados al futbol atraviesa uno de sus momentos más tensos. Este jueves, organizaciones de seguidores de todo el mundo lanzaron una petición para exigir la renuncia del presidente de la FIFA , bajo la etiqueta #InfantinoOut .

“El vergonzoso intento de un individuo —el propio presidente de la FIFA— de vender la Copa del Mundo a inversionistas privados dejó al descubierto una traición que el fútbol nunca olvidará”, señala la petición.

Entre las organizaciones que respaldan el movimiento se encuentran Football Supporters Europe, Football Supporters Africa y el Independent Supporters Council de Norteamérica, además de alrededor de 40 grupos nacionales de aficionados.

Los impulsores de la campaña consideran que el manejo de Infantino ha provocado una creciente concentración de poder en la presidencia de la FIFA y cuestionan la transparencia de sus decisiones.

La petición sostiene que el dirigente ha demostrado un “profundo fracaso de liderazgo” y denuncia una estructura caracterizada por la falta de transparencia, concentración de poder y ausencia de mecanismos suficientes de rendición de cuentas.

Los cuestionamientos al presidente de la FIFA no provienen únicamente de los grupos de aficionados. La UEFA ha expresado que ya no tiene confianza en Infantino, mientras que dirigentes de la CONCACAF y de la Confederación Asiática de Futbol también han cuestionado algunas de sus decisiones.

Sin embargo, el suizo todavía conserva importantes respaldos dentro de la estructura del futbol internacional.

Entre las federaciones que han mostrado apoyo a Infantino se encuentran Marruecos, Qatar y Líbano. Marruecos será uno de los países anfitriones del Mundial de 2030, mientras que Qatar organizó la Copa del Mundo de 2022. Líbano, por su parte, otorgó la ciudadanía a Infantino este año.

Arabia Saudita, que será sede del Mundial de 2034 y mantiene estrechos vínculos políticos con Infantino, no ha expresado públicamente su respaldo al dirigente.

La FIFA fue contactada para conocer su postura sobre la petición, aunque hasta el momento no se había informado de una respuesta.

EL PRECIO DE LAS ENTRADAS, OTRO MOTIVO DE ENOJO

La campaña de los aficionados también cuestiona algunas decisiones impulsadas durante la gestión de Infantino, entre ellas el respaldo inicial al proyecto de la Superliga Europea, el intento de organizar la Copa del Mundo cada dos años y, especialmente, la política de precios para el Mundial de 2026.

Los grupos de aficionados aseguran que FIFA e Infantino no consultaron con sus organizaciones antes de establecer los precios de las entradas para el torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.