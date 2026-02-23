UEFA suspende a Gianluca Prestianni tras presunto insulto racista a Vinícius Júnior en Champions League

Fútbol Internacional
/ 23 febrero 2026
    UEFA suspende a Gianluca Prestianni tras presunto insulto racista a Vinícius Júnior en Champions League
    El duelo entre Benfica y Real Madrid fue detenido tras la celebración del gol del brasileño. FOTO: AP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Racismo
UEFA Champions League

Localizaciones


Madrid

Personajes


Vinicius Jr

Organizaciones


UEFA

Tras el altercado en el duelo entre Benfica y Real Madrid, por lo que el argentino se perderá el encuentro de vuelta del repechaje de la Champions League

La UEFA informó este lunes la suspensión provisional por un partido del delantero argentino Gianluca Prestianni, jugador del SL Benfica, tras las acusaciones de haber dirigido insultos racistas al atacante brasileño Vinícius Júnior durante el reciente encuentro ante el Real Madrid CF.

La medida implica que Prestianni no podrá participar en el partido de vuelta del repechaje de la Champions League entre ambos clubes, programado para este miércoles en Madrid. El conjunto español llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el primer duelo disputado en Lisboa, donde Vinícius marcó el único tanto del compromiso en la segunda mitad.

El encuentro fue interrumpido durante casi diez minutos luego de que el delantero del Real Madrid celebrara su anotación cerca del banderín de córner, lo que generó molestia entre aficionados y jugadores locales. Posteriormente, se produjo un intercambio entre Prestianni y Vinícius, quien señaló que el futbolista argentino lo llamó “mono”. El atacante del Benfica ha rechazado esa versión.

Tras lo sucedido, el árbitro activó el protocolo antirracismo. Sin embargo, el partido continuó sin sanciones adicionales, ya que no se contaba con pruebas concluyentes en ese momento. Durante la discusión, Prestianni se cubrió la boca con su camiseta al dirigirse al jugador brasileño. Vinícius fue amonestado por su celebración tras el gol.

De acuerdo con el organismo rector del futbol europeo, la decisión fue tomada por un Inspector de Ética y Disciplina y está relacionada con una posible conducta discriminatoria. La UEFA puntualizó que esta suspensión no prejuzga el resultado final de la investigación en curso, que será evaluada por sus órganos disciplinarios.

El Benfica manifestó su inconformidad con la medida al considerar que fue aplicada mientras el proceso sigue abierto y anunció que presentará una apelación. Reportes de medios portugueses indicaron que el jugador podría viajar a Madrid junto al resto del plantel.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló tras el partido que el presunto incidente le generó preocupación y respaldó la aplicación del protocolo correspondiente por parte del árbitro.

El club portugués también expresó su respaldo al futbolista argentino, al tiempo que sostuvo que los jugadores del Real Madrid que aseguraron haber escuchado el supuesto insulto se encontraban a distancia considerable. En tanto, el francés Kylian Mbappé utilizó sus redes sociales para mostrar apoyo a Vinícius y cuestionó la continuidad de Prestianni en la Champions League mientras se esclarecen los hechos.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

