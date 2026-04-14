Vuelta Cuartos Champions: Arsenal aventaja al Sporting y Bayern recibe al Real Madrid tras el 2-1

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 14 abril 2026
    Vuelta Cuartos Champions: Arsenal aventaja al Sporting y Bayern recibe al Real Madrid tras el 2-1
    Michael Olise, Vinicius Jr., Viktor Gyokeres y Francisco Trincao acaparan los reflectores en una jornada decisiva de Champions League, con Bayern Múnich, Real Madrid, Arsenal y Sporting Lisboa peleando por un lugar en las Semifinales. FOTOS: ESPECIAL

Este miércoles se definen a los otros dos semifinalistas: Bayern llega con ventaja de 2-1 sobre Real Madrid, mientras que Arsenal regresa a casa con un 1-0 sobre Sporting

La Champions League vivirá una tarde de alto voltaje con dos series todavía abiertas, pero con ligera ventaja para los clubes que cerrarán como locales. En el Allianz Arena, Bayern Múnich recibirá al Real Madrid tras imponerse 2-1 en la Ida disputada en el Santiago Bernabéu, resultado que colocó al gigante alemán a un paso de las semifinales. Del otro lado, Arsenal hará lo propio en el Emirates Stadium luego de sacar un valioso 1-0 en Lisboa ante Sporting CP.

Bayern vs Real Madrid: el clásico europeo de la Champions

El duelo entre Bayern y Real Madrid vuelve a poner frente a frente a dos de los clubes más pesados en la historia del torneo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/vacantes-mundial-2026-en-cdmx-monterrey-y-guadalajara-gobierno-ofrece-9582-pesos-y-seguro-del-imss-FC19930713

Ningún par de equipos se ha enfrentado tantas veces en competiciones europeas como estos dos gigantes, con 28 cruces previos; el balance favorece al conjunto merengue con 13 victorias, por 11 del cuadro bávaro y cuatro empates.

Sin embargo, el panorama inmediato favorece al Bayern, que pegó primero en España y además llega en gran momento a nivel doméstico.

El equipo dirigido por Vincent Kompany lidera la Bundesliga por 12 puntos, ya está en semifinales de la Copa de Alemania y viene de fijar un nuevo récord de goles para una temporada de Bundesliga, luego de su 5-0 sobre St. Pauli.

El Real Madrid llega herido: es segundo en LaLiga, ya quedó fuera de la Copa del Rey y necesita una noche de peso europeo para darle la vuelta a la eliminatoria.

Arsenal vs Sporting Lisboa: los Gunners quieren confirmar el pase

En Londres, Arsenal parte con ventaja mínima, pero suficiente, gracias al 1-0 conseguido en la Ida. El club inglés quiere sostener su candidatura al título europeo y meterse otra vez entre los cuatro mejores, aunque el cierre de temporada también le ha dejado presión.

Mikel Arteta pidió “fuego puro” para empujar la serie ante Sporting, en un contexto en el que los londinenses siguen peleando la Premier League y llegan con dudas físicas en piezas importantes del plantel.

Entre esas inquietudes aparecen nombres como Bukayo Saka y Declan Rice, mientras que Sporting se aferra a la posibilidad de remontar una llave que sigue viva por lo corto del marcador global.

El antecedente reciente favorece al Arsenal, que además ya venció al club portugués en Lisboa y buscará completar la tarea frente a su gente.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/boletos-mundial-2026-fifa-lanza-nuevas-categorias-front-row-con-precios-de-hasta-11-mil-dolares-en-mexico-estados-unidos-y-canada-BC19934207

Los dos encuentros se jugarán este miércoles 15 de abril y ambos están programados para arrancar a la 1 de la tarde, duelos que se transmitirán por FOX One.

Bayern recibirá al Real Madrid en Múnich y Arsenal hará lo propio ante Sporting Lisboa en Londres.

Quedó definido que el ganador de Arsenal-Sporting enfrentará al Atlético de Madrid en Semifinales, luego de la clasificación colchonera consumada este martes ante Barcelona.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


UEFA Champions League
Futbol internacional
Previa

Personajes


Vinicius Jr
Harry Kane

Organizaciones


Real Madrid
Bayern Múnich
Arsenal FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La cruzada trumpista

La cruzada trumpista
true

Aplaudo a León XIV: Enfrenta Papa al nefasto Trump
Estados Unidos sancionó a operadores y empresas ligadas al Cártel del Noreste por presunto lavado y tráfico en la frontera.

Estados Unidos sanciona a casinos y operadores mexicanos del CDN por lavado de dinero y tráfico en la frontera
“En México, el débil crecimiento económico en 2025 (...) la política monetaria restrictiva y los vientos en contra de las tensiones comerciales se espera que den lugar a una recuperación suave”, precisó el FMI.

FMI anticipa crecimiento del 1.6% de México en 2026 y alerta riesgos por T-MEC
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Nuevo Frente Frío 44 azotará a México con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
El precio de la tortilla en México registrará un aumento de hasta 4 pesos por kilo durante abril, impulsado por el encarecimiento del maíz y los costos de producción. El alza impactará de forma desigual en todo el país.

¿Por qué subirá el precio de la Tortilla hasta 4 pesos más?... en qué estados será más cara
Frankie Muniz y el elenco de Malcolm el de en medio visitan Venga la Alegría en México y sorprenden con una entrevista bien recibida.

¿Cómo le fue a ‘Malcolm el de en Medio’ en ‘Venga la Alegría’?... Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield en México
Netflix gana terreno en el deporte al adquirir derechos de la Concacaf en México. A partir de 2027, transmitirá la Copa Oro y la Nations League.

Netflix le pega a Televisa... transmitirá la Copa Oro y Nations League a partir de 2027