Vuelta Cuartos Champions: Arsenal aventaja al Sporting y Bayern recibe al Real Madrid tras el 2-1

La Champions League vivirá una tarde de alto voltaje con dos series todavía abiertas, pero con ligera ventaja para los clubes que cerrarán como locales. En el Allianz Arena, Bayern Múnich recibirá al Real Madrid tras imponerse 2-1 en la Ida disputada en el Santiago Bernabéu, resultado que colocó al gigante alemán a un paso de las semifinales. Del otro lado, Arsenal hará lo propio en el Emirates Stadium luego de sacar un valioso 1-0 en Lisboa ante Sporting CP. Bayern vs Real Madrid: el clásico europeo de la Champions El duelo entre Bayern y Real Madrid vuelve a poner frente a frente a dos de los clubes más pesados en la historia del torneo.

Ningún par de equipos se ha enfrentado tantas veces en competiciones europeas como estos dos gigantes, con 28 cruces previos; el balance favorece al conjunto merengue con 13 victorias, por 11 del cuadro bávaro y cuatro empates. Sin embargo, el panorama inmediato favorece al Bayern, que pegó primero en España y además llega en gran momento a nivel doméstico.

El equipo dirigido por Vincent Kompany lidera la Bundesliga por 12 puntos, ya está en semifinales de la Copa de Alemania y viene de fijar un nuevo récord de goles para una temporada de Bundesliga, luego de su 5-0 sobre St. Pauli. El Real Madrid llega herido: es segundo en LaLiga, ya quedó fuera de la Copa del Rey y necesita una noche de peso europeo para darle la vuelta a la eliminatoria. Arsenal vs Sporting Lisboa: los Gunners quieren confirmar el pase En Londres, Arsenal parte con ventaja mínima, pero suficiente, gracias al 1-0 conseguido en la Ida. El club inglés quiere sostener su candidatura al título europeo y meterse otra vez entre los cuatro mejores, aunque el cierre de temporada también le ha dejado presión. Mikel Arteta pidió “fuego puro” para empujar la serie ante Sporting, en un contexto en el que los londinenses siguen peleando la Premier League y llegan con dudas físicas en piezas importantes del plantel. Entre esas inquietudes aparecen nombres como Bukayo Saka y Declan Rice, mientras que Sporting se aferra a la posibilidad de remontar una llave que sigue viva por lo corto del marcador global. El antecedente reciente favorece al Arsenal, que además ya venció al club portugués en Lisboa y buscará completar la tarea frente a su gente.

Los dos encuentros se jugarán este miércoles 15 de abril y ambos están programados para arrancar a la 1 de la tarde, duelos que se transmitirán por FOX One.

Bayern recibirá al Real Madrid en Múnich y Arsenal hará lo propio ante Sporting Lisboa en Londres. Quedó definido que el ganador de Arsenal-Sporting enfrentará al Atlético de Madrid en Semifinales, luego de la clasificación colchonera consumada este martes ante Barcelona.

Publicidad