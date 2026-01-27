¿Adiós al Mundial? Israel Reyes sufre lesión tras el México vs Bolivia y será baja con América

Israel Reyes, defensor titular del Club América, sufrió una lesión durante el amistoso que la Selección Mexicana disputó frente a Bolivia, el pasado 25 de enero de 2026, encuentro que terminó con victoria 1-0 para México. ⋅

La lesión se produjo aproximadamente al minuto 30 del primer tiempo, cuando Reyes se vio forzado a salir de cambio por molestias físicas, tras un movimiento durante el juego que no le permitió continuar. ⋅

El parte médico oficial del América confirmó que Reyes padece una lesión muscular que involucra el oblicuo externo y el serrato anterior derecho, músculos ubicados en la zona lateral del abdomen y la pared torácica.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

El club detalló que el tiempo de recuperación dependerá de su evolución clínica, sin ofrecer un plazo definitivo por ahora. ⋅

Este tipo de lesión muscular suele requerir entre 2 y 4 semanas de rehabilitación, aunque esto puede variar según la respuesta individual al tratamiento y fisioterapia. ⋅