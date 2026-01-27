¿Adiós al Mundial? Israel Reyes sufre lesión tras el México vs Bolivia y será baja con América

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 27 enero 2026
    ¿Adiós al Mundial? Israel Reyes sufre lesión tras el México vs Bolivia y será baja con América
    Israel Reyes salió lesionado del amistoso México vs Bolivia y estará fuera de acción con el América por una lesión muscular en el inicio del Clausura 2026. FOTO: ESPECIAL

El club confirmó una lesión muscular que lo marginará varias semanas y lo hará perderse partidos clave del Clausura 2026, incluido el Clásico Nacional ante Chivas

Israel Reyes, defensor titular del Club América, sufrió una lesión durante el amistoso que la Selección Mexicana disputó frente a Bolivia, el pasado 25 de enero de 2026, encuentro que terminó con victoria 1-0 para México. ⋅

La lesión se produjo aproximadamente al minuto 30 del primer tiempo, cuando Reyes se vio forzado a salir de cambio por molestias físicas, tras un movimiento durante el juego que no le permitió continuar. ⋅

El parte médico oficial del América confirmó que Reyes padece una lesión muscular que involucra el oblicuo externo y el serrato anterior derecho, músculos ubicados en la zona lateral del abdomen y la pared torácica.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

El club detalló que el tiempo de recuperación dependerá de su evolución clínica, sin ofrecer un plazo definitivo por ahora. ⋅

Este tipo de lesión muscular suele requerir entre 2 y 4 semanas de rehabilitación, aunque esto puede variar según la respuesta individual al tratamiento y fisioterapia. ⋅

Con base en los plazos estimados de recuperación y el calendario del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la lesión de Reyes ya lo deja fuera del partido ante Necaxa, programado para la Jornada 4 del torneo. ⋅

Si la evolución se ubica hacia el extremo superior de los tiempos estimados (3-4 semanas), también corre riesgo de perderse otros compromisos clave, incluyendo: la Concachampions (serie de ida contra Olimpia y posibles fases siguientes), el partido ante Monterrey por la Jornada 5 del Clausura 2026 y, posiblemente, el Clásico Nacional contra Chivas de Guadalajara (programado para mediados de febrero). ⋅

La ausencia de Reyes representa una baja sensible para el técnico André Jardine, considerando que América ya afronta otros jugadores lesionados o con dudas médicas en este inicio del Clausura 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Club América
Liga MX
Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

Cuidado con el PT, presidenta Sheinbaum
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habló sobre uno de los casos en tendencia más relevantes, recientemente: la desaparición de la influencer ‘La Nicholette’.

Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento
El 2 de febrero es una de las fechas señaladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso oficial, en conmemoración del día 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana).

Ley Federal del Trabajo: Este debe ser tu salario si trabajas el 2 de febrero, día de descanso oficial
Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
La delegación del Colegio Nicolás Bravo representó a Coahuila y a México en la Americas Cup 2026 realizada en Orlando, Florida.

Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas