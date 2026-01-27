¿Adiós al Mundial? Israel Reyes sufre lesión tras el México vs Bolivia y será baja con América
El club confirmó una lesión muscular que lo marginará varias semanas y lo hará perderse partidos clave del Clausura 2026, incluido el Clásico Nacional ante Chivas
Israel Reyes, defensor titular del Club América, sufrió una lesión durante el amistoso que la Selección Mexicana disputó frente a Bolivia, el pasado 25 de enero de 2026, encuentro que terminó con victoria 1-0 para México. ⋅
La lesión se produjo aproximadamente al minuto 30 del primer tiempo, cuando Reyes se vio forzado a salir de cambio por molestias físicas, tras un movimiento durante el juego que no le permitió continuar. ⋅
El parte médico oficial del América confirmó que Reyes padece una lesión muscular que involucra el oblicuo externo y el serrato anterior derecho, músculos ubicados en la zona lateral del abdomen y la pared torácica.
El club detalló que el tiempo de recuperación dependerá de su evolución clínica, sin ofrecer un plazo definitivo por ahora. ⋅
Este tipo de lesión muscular suele requerir entre 2 y 4 semanas de rehabilitación, aunque esto puede variar según la respuesta individual al tratamiento y fisioterapia. ⋅
Con base en los plazos estimados de recuperación y el calendario del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la lesión de Reyes ya lo deja fuera del partido ante Necaxa, programado para la Jornada 4 del torneo. ⋅
Si la evolución se ubica hacia el extremo superior de los tiempos estimados (3-4 semanas), también corre riesgo de perderse otros compromisos clave, incluyendo: la Concachampions (serie de ida contra Olimpia y posibles fases siguientes), el partido ante Monterrey por la Jornada 5 del Clausura 2026 y, posiblemente, el Clásico Nacional contra Chivas de Guadalajara (programado para mediados de febrero). ⋅
La ausencia de Reyes representa una baja sensible para el técnico André Jardine, considerando que América ya afronta otros jugadores lesionados o con dudas médicas en este inicio del Clausura 2026.