México vence 1-0 a Bolivia con gol de Germán Berterame y se perfilan al Mundial 2026
La Selección Mexicana de Futbol sumó su segundo triunfo consecutivo al imponerse por la mínima a Selección de Bolivia desde Sudámerica
La Selección Mexicana de Futbol cerró su serie de amistosos de enero con una victoria por la mínima al imponerse 1-0 a Bolivia, en un duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El único gol del encuentro cayó al minuto 68, cuando Germán Berterame aprovechó un mal rechace del guardameta boliviano dentro del área y definió de derecha para marcar el 1-0 definitivo.
El atacante, nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, se mantiene como una alternativa ofensiva para el proceso que encabeza Javier Aguirre.
El partido, disputado en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, fue cerrado y de pocas oportunidades.
México tuvo mayor posesión y control territorial, aunque le costó generar peligro sostenido ante una Selección de Bolivia ordenada y física, condicionada también por la altura.
Con este resultado, el Tri cerró su gira con dos triunfos por 1-0, luego de vencer previamente a Panamá, y continúa su preparación con miras a definir piezas y funcionamiento de cara a los compromisos rumbo al Mundial de 2026.