Fútbol
/ 25 enero 2026
    México vence 1-0 a Bolivia con gol de Germán Berterame y se perfilan al Mundial 2026
    Germán Berterame ejecutó el gol con el que México derrotó 1-0 a Bolivia en partido amistoso rumbo al Mundial de 2026. FOTO: MEXSPORT

La Selección Mexicana de Futbol sumó su segundo triunfo consecutivo al imponerse por la mínima a Selección de Bolivia desde Sudámerica

La Selección Mexicana de Futbol cerró su serie de amistosos de enero con una victoria por la mínima al imponerse 1-0 a Bolivia, en un duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El único gol del encuentro cayó al minuto 68, cuando Germán Berterame aprovechó un mal rechace del guardameta boliviano dentro del área y definió de derecha para marcar el 1-0 definitivo.

El atacante, nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, se mantiene como una alternativa ofensiva para el proceso que encabeza Javier Aguirre.

TE PUEDE INTERESAR: AFAEC Coahuila define staff de entrenadores para el flag football 2026

El partido, disputado en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, fue cerrado y de pocas oportunidades.

México tuvo mayor posesión y control territorial, aunque le costó generar peligro sostenido ante una Selección de Bolivia ordenada y física, condicionada también por la altura.

Con este resultado, el Tri cerró su gira con dos triunfos por 1-0, luego de vencer previamente a Panamá, y continúa su preparación con miras a definir piezas y funcionamiento de cara a los compromisos rumbo al Mundial de 2026.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

