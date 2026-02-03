Alan Mozo queda fuera todo el Clausura 2026 tras sufrir fractura

Fútbol
/ 3 febrero 2026
    Alan Mozo queda fuera todo el Clausura 2026 tras sufrir fractura
    Alan Mozo sufrió una fractura que lo marginará del Clausura 2026, dejando una baja sensible en la lateral derecha de su equipo en la Liga MX. FOTO: MEXSPORT
Alejandro Morteo
Alejandro Morteo

No volverá a jugar en la Liga MX luego de confirmarse una fractura de tibia y peroné, lesión que lo obligará a pasar por cirugía y un prolongado proceso de recuperación

Alan Mozo Rodríguez, lateral derecho mexicano de 28 años que llegó esta temporada a Pachuca en calidad de refuerzo procedente de Guadalajara, quedó fuera de actividad y no podrá jugar el resto del Clausura 2026 de la Liga MX debido a una lesión grave sufrida en la Jornada 4 del torneo.

La lesión se produjo durante el encuentro ante Gallos Blancos de Querétaro, cuando Mozo intentó disputar un balón por la banda derecha y, tras un roce con el rival, su pie quedó atorado en el césped, lo que provocó una torsión dolorosa en su pierna izquierda.

Inmediatamente fue sustituido y el cuerpo médico inició estudios.

Tras las pruebas médicas, se confirmó que el defensor sufrió fractura de tibia y peroné, lesión que requerirá intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación.

El diagnóstico indica que el tiempo de recuperación superará con creces el resto del torneo, por lo que Mozo quedará descartado para lo que resta de la campaña.

Mozo había iniciado su etapa con los Tuzos como titular en varios encuentros del Clausura, mostrando adaptación al esquema del técnico Esteban Solari y ganando minutos en el campo antes de la lesión.

Su baja representa una pérdida sensible para el plantel hidalguense, que ahora deberá buscar alternativas en la lateral derecha para mantener competitividad en el torneo.

El defensor mexicano, con trayectoria en el fútbol nacional y experiencia con la selección, ahora enfrenta un proceso de recuperación que lo mantendrá fuera de las canchas varios meses mientras Pachuca reorganiza su plantilla para cumplir sus objetivos en el Clausura 2026.

