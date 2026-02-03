Alan Mozo queda fuera todo el Clausura 2026 tras sufrir fractura

Alan Mozo Rodríguez, lateral derecho mexicano de 28 años que llegó esta temporada a Pachuca en calidad de refuerzo procedente de Guadalajara, quedó fuera de actividad y no podrá jugar el resto del Clausura 2026 de la Liga MX debido a una lesión grave sufrida en la Jornada 4 del torneo.

La lesión se produjo durante el encuentro ante Gallos Blancos de Querétaro, cuando Mozo intentó disputar un balón por la banda derecha y, tras un roce con el rival, su pie quedó atorado en el césped, lo que provocó una torsión dolorosa en su pierna izquierda.

Inmediatamente fue sustituido y el cuerpo médico inició estudios.

Tras las pruebas médicas, se confirmó que el defensor sufrió fractura de tibia y peroné, lesión que requerirá intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación.

El diagnóstico indica que el tiempo de recuperación superará con creces el resto del torneo, por lo que Mozo quedará descartado para lo que resta de la campaña.