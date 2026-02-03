Jorge Sánchez, dejará al Cruz Azul para volver a Europa con el PAOK de Grecia

Fútbol
/ 3 febrero 2026
    Jorge Sánchez, dejará al Cruz Azul para volver a Europa con el PAOK de Grecia
    Jorge Sánchez se perfila para regresar al fútbol europeo tras su paso por la Liga MX, con el PAOK de Grecia como su próximo destino. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
Alejandro Morteo

Fichajes
Futbol

Localizaciones


Atenas

Organizaciones


Cruz Azul

El lateral mexicano está muy cerca de cerrar su fichaje con el PAOK, luego de que las negociaciones avanzaran en su fase final y el club griego mejorara su oferta

El lateral mexicano Jorge Sánchez está cada vez más cerca de concretar su regreso al fútbol europeo con el PAOK de Salónica, club que compite en la Superliga de Grecia y en competiciones continentales como la Europa League.

Según múltiples reportes de fuentes deportivas, las negociaciones entre el equipo griego y Cruz Azul han avanzado de forma decisiva y el fichaje estaría prácticamente cerrado.

Las pláticas entre PAOK y Cruz Azul no han sido fáciles: inicialmente el club mexicano rechazó propuestas que no cumplían con sus exigencias económicas, incluyendo intentos de préstamo y ofertas menores.

La directiva cementera se mantuvo firme en su postura de solo vender al lateral por una cifra que refleje el valor competitivo que representa para el equipo.

No obstante, en las últimas horas el conjunto griego mejoró su oferta, acercándose a una cifra cercana a los 4 millones de dólares más variables y un porcentaje de futura venta, lo que ha permitido destrabar la operación entre ambas instituciones.

De acuerdo con los reportes, Jorge Sánchez podría viajar esta semana a Grecia para finiquitar detalles contractuales y convertirse oficialmente en jugador del PAOK.

El acuerdo entre clubes está prácticamente listo y solo restan algunos pasos administrativos antes de que el defensor sea anunciado por su nuevo equipo.

Para Jorge Sánchez, este traslado significaría una segunda etapa en el fútbol europeo, tras su paso previo por clubes como Ajax y Porto, y una oportunidad para consolidarse en el Viejo Continente a pocos meses de la Copa del Mundo 2026.

