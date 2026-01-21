Estadio Hidalgo albergará las Semifinales y la Final de la ‘Concachampions’ W

El Estadio Hidalgo fue designado oficialmente por Concacaf como la sede de las Semifinales, el partido por el tercer lugar y la Final de la Concacaf W Champions Cup 2025-26, torneo que reúne a los mejores clubes femeniles de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El inmueble ubicado en Pachuca, Hidalgo, albergará el llamado Final Four del certamen del 20 al 23 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los escenarios más importantes del futbol femenil a nivel regional. La confederación confirmó que los cuatro partidos decisivos de la competencia se disputarán íntegramente en el Estadio Hidalgo, casa de Pachuca Femenil, tras un proceso de evaluación en el que se consideraron aspectos como infraestructura, condiciones del terreno de juego, logística, seguridad, accesibilidad y la experiencia previa del estadio en la organización de eventos internacionales. TE PUEDE INTERESAR: Terrance Williams, ex Cowboys, se une a la Ola Morada para la nueva temporada de Dinos LFA

Esta designación refuerza la apuesta de Concacaf por sedes con tradición futbolística y capacidad organizativa para eventos de alto nivel competitivo. Las semifinales, programadas para el miércoles 20 de mayo de 2026, enfrentarán al América Femenil ante NJ/NY Gotham FC, así como a Washington Spirit frente a las Tuzas, duelos que definirán a las dos escuadras que avanzarán a la gran final. El sábado 23 de mayo se disputarán tanto el encuentro por el tercer lugar como el partido por el título, cerrando una semana clave para el futbol femenil de clubes en la región. La Concacaf W Champions Cup, en su segunda edición, se ha consolidado como la máxima competencia de clubes femeninos del área y, además de coronar a la campeona regional, otorga proyección internacional, ya que el torneo está vinculado con los procesos de clasificación a competencias globales organizadas por la FIFA, como la FIFA Women’s Champions Cup y el futuro Mundial de Clubes Femenil.