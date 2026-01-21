Estadio Hidalgo albergará las Semifinales y la Final de la ‘Concachampions’ W

Fútbol
/ 21 enero 2026
    Estadio Hidalgo albergará las Semifinales y la Final de la ‘Concachampions’ W
    El Estadio Hidalgo será el escenario donde se definirá a la campeona de la Concacaf W Champions Cup 2025-26, con la presencia de América Femenil, Pachuca Femenil, Washington Spirit y NJ/NY Gotham FC. FOTO: ESPECIAL

Concacaf confirmó al Estadio Hidalgo de Pachuca como la sede del Final Four de la Concacaf W Champions Cup 2025-26, donde se conocerán a las campeonas del certamen

El Estadio Hidalgo fue designado oficialmente por Concacaf como la sede de las Semifinales, el partido por el tercer lugar y la Final de la Concacaf W Champions Cup 2025-26, torneo que reúne a los mejores clubes femeniles de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El inmueble ubicado en Pachuca, Hidalgo, albergará el llamado Final Four del certamen del 20 al 23 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los escenarios más importantes del futbol femenil a nivel regional.

La confederación confirmó que los cuatro partidos decisivos de la competencia se disputarán íntegramente en el Estadio Hidalgo, casa de Pachuca Femenil, tras un proceso de evaluación en el que se consideraron aspectos como infraestructura, condiciones del terreno de juego, logística, seguridad, accesibilidad y la experiencia previa del estadio en la organización de eventos internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Terrance Williams, ex Cowboys, se une a la Ola Morada para la nueva temporada de Dinos LFA

Esta designación refuerza la apuesta de Concacaf por sedes con tradición futbolística y capacidad organizativa para eventos de alto nivel competitivo.

Las semifinales, programadas para el miércoles 20 de mayo de 2026, enfrentarán al América Femenil ante NJ/NY Gotham FC, así como a Washington Spirit frente a las Tuzas, duelos que definirán a las dos escuadras que avanzarán a la gran final.

El sábado 23 de mayo se disputarán tanto el encuentro por el tercer lugar como el partido por el título, cerrando una semana clave para el futbol femenil de clubes en la región.

La Concacaf W Champions Cup, en su segunda edición, se ha consolidado como la máxima competencia de clubes femeninos del área y, además de coronar a la campeona regional, otorga proyección internacional, ya que el torneo está vinculado con los procesos de clasificación a competencias globales organizadas por la FIFA, como la FIFA Women’s Champions Cup y el futuro Mundial de Clubes Femenil.

En este contexto, la elección de Pachuca como sede del cierre del torneo representa un impulso significativo para el desarrollo y la visibilidad del futbol femenil en México.

Inaugurado en 1993 y con una capacidad superior a los 25 mil espectadores, el Estadio Hidalgo cuenta con una larga trayectoria como escenario de partidos nacionales e internacionales, tanto en la rama varonil como femenil.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

