Álex Padilla no ‘salva’ al Athletic de Bilbao de caer ante Real Sociedad y ser eliminados de la Copa del Rey

Fútbol
/ 4 marzo 2026
    Álex Padilla no ‘salva’ al Athletic de Bilbao de caer ante Real Sociedad y ser eliminados de la Copa del Rey
    Álex Padilla defendió el arco del Athletic de Bilbao durante todo el encuentro ante la Real Sociedad en la semifinal de la Copa del Rey, duelo que terminó con la eliminación del conjunto rojiblanco. FOTO: EFE

El arquero mexicano disputó los 90 minutos en la derrota 1-0 de la Semifinal que dejó al conjunto bilbaíno eliminado y al club de San Sebastián clasificado a la Final contra el Atlético de Madrid

El portero mexicano Álex Padilla disputó todo el partido con el Athletic de Bilbao, pero su equipo quedó eliminado de la Copa del Rey tras caer 1-0 ante la Real Sociedad en la vuelta de las semifinales, resultado que clasificó al conjunto donostiarra a la final del torneo, donde se medirá al Atlético de Madrid.

El guardameta tricolor volvió a aparecer en el once inicial del Athletic y defendió el arco durante los 90 minutos en el duelo celebrado en la Reale Arena de San Sebastián.

Sin embargo, el conjunto rojiblanco no logró revertir la desventaja de la serie y terminó despidiéndose del torneo copero tras caer también por la mínima diferencia en el encuentro de vuelta.

TE PUEDE INTERESAR: México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX

El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del tiempo, con ambos equipos disputando cada balón en un intenso derbi vasco.

Athletic intentó reaccionar en la segunda mitad, pero le faltó contundencia ofensiva para inquietar de manera constante al arquero rival y meterse de nuevo en la eliminatoria.

La jugada decisiva llegó en la recta final del encuentro. Tras una revisión del VAR, el árbitro señaló penalti a favor de la Real Sociedad y Mikel Oyarzabal fue el encargado de cobrar desde los once pasos.

El capitán del conjunto txuri-urdin ejecutó con precisión y venció a Padilla para marcar el único gol del partido, suficiente para sellar el pase a la final.

Con este resultado, la Real Sociedad se impuso en la serie y regresó a una final de Copa del Rey por primera vez desde 2020. El equipo de San Sebastián disputará el título frente al Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, en busca de levantar el tercer trofeo copero de su historia.

Para Álex Padilla, la eliminación representa un golpe deportivo, aunque su presencia como titular confirma la confianza del cuerpo técnico en el arquero mexicano para los compromisos de copa del conjunto bilbaíno.

El guardameta completó todo el encuentro y, pese al resultado adverso, mantuvo a su equipo con vida durante varios lapsos del partido ante la presión ofensiva del rival.

El Athletic de Bilbao, uno de los clubes más laureados en la historia del torneo con 24 títulos, deberá ahora concentrarse en sus objetivos en LaLiga tras quedarse a las puertas de disputar una nueva final de la Copa del Rey.

