Jorge Sánchez titular en goleada del PAOK ante AE Kifisia en la Superliga de Grecia

El lateral mexicano disputó los 90 minutos en la victoria 4-1, donde incluso provocó un penal que ayudó a encaminar el triunfo del conjunto de Salónica

El defensa mexicano Jorge Sánchez fue titular y disputó los 90 minutos en la goleada del PAOK FC por 4-1 sobre AE Kifisia FC, en duelo correspondiente a la Super League Greece.

El lateral aportó en una de las jugadas clave del encuentro al provocar un penal que ayudó a encaminar el triunfo de su equipo.

El conjunto de Salónica tuvo un partido exigente durante la primera mitad, donde apenas pudo abrir el marcador al minuto 32 gracias a un penal convertido por Alexander Jeremejeff, que le dio la ventaja parcial antes del descanso.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo

Para el segundo tiempo, el encuentro tuvo un breve momento de incertidumbre cuando Kifisia logró empatar al minuto 60 por conducto de Konstantinos Roukounakis.

Sin embargo, la reacción del PAOK llegó pocos minutos después y tuvo como protagonista al defensor mexicano.

Sánchez se internó en el área rival y fue derribado por Alex Petkov, acción que el árbitro sancionó como penal. Jeremejeff volvió a cobrar desde los once pasos para firmar su doblete y devolver la ventaja a los visitantes.

Con el marcador a favor, el PAOK tomó el control del encuentro y sentenció la goleada en la recta final. Baba Rahman anotó al minuto 88 y Giannis Konstantelias cerró el marcador en tiempo de compensación para sellar el 4-1 definitivo.

El partido representó la tercera titularidad para Jorge Sánchez con el conjunto griego desde su llegada al club, además de significar su primera participación directa en una jugada de gol.

El exdefensa del América y Cruz Azul se mantuvo durante todo el encuentro en la banda derecha, mostrando regularidad en defensa y aportando profundidad al ataque.

Con este resultado, el PAOK se mantiene en la pelea por la parte alta de la clasificación en la liga griega y llega motivado a su siguiente compromiso, un duelo clave frente al Olympiakos en la lucha por el liderato del campeonato.

