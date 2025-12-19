Alexis Vega desata polémica por lanzar billetes en celebración del bicampeonato del Toluca

Las calles de Toluca se llenaron de seguidores para acompañar al plantel escarlata en los festejos por el bicampeonato de la Liga MX, un logro que volvió a colocar al club en el centro de la conversación nacional. Entre los jugadores más observados estuvo Alexis Vega, protagonista dentro y fuera de la cancha durante una celebración que combinó reconocimiento y polémica.

El atacante fue una de las piezas clave en la obtención del título del Apertura 2025. En la Gran Final, asumió la responsabilidad en la tanda de penales y convirtió el disparo que selló el campeonato, todo ello mientras arrastraba una lesión que incluso puso en duda su participación en el encuentro decisivo. Su aportación deportiva fue destacada por cuerpo técnico y aficionados, que corearon su nombre durante el recorrido del equipo por la ciudad.

Durante el festejo, Vega convivió de forma cercana con la afición. Uno de los momentos que más circuló en redes fue cuando recordó, entre risas, el episodio ocurrido en la Final, cuando celebró de manera efusiva tras el título. Ese gesto fue tomado con humor por varios seguidores y se sumó al ambiente de celebración que acompañó al equipo.