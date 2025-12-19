Alexis Vega desata polémica por lanzar billetes en celebración del bicampeonato del Toluca
El festejo del bicampeonato de Los Diablos Rojos se vio opacado por la polémica generada en redes sociales tras un gesto de Alexis Vega durante el recorrido del equipo por la ciudad
Las calles de Toluca se llenaron de seguidores para acompañar al plantel escarlata en los festejos por el bicampeonato de la Liga MX, un logro que volvió a colocar al club en el centro de la conversación nacional. Entre los jugadores más observados estuvo Alexis Vega, protagonista dentro y fuera de la cancha durante una celebración que combinó reconocimiento y polémica.
El atacante fue una de las piezas clave en la obtención del título del Apertura 2025. En la Gran Final, asumió la responsabilidad en la tanda de penales y convirtió el disparo que selló el campeonato, todo ello mientras arrastraba una lesión que incluso puso en duda su participación en el encuentro decisivo. Su aportación deportiva fue destacada por cuerpo técnico y aficionados, que corearon su nombre durante el recorrido del equipo por la ciudad.
TE PUEDE INTERESAR: Alexis Vega, Germán Berterame o Armando González: Liga MX revela a los 15 nominados al MVP del Apertura 2025
Durante el festejo, Vega convivió de forma cercana con la afición. Uno de los momentos que más circuló en redes fue cuando recordó, entre risas, el episodio ocurrido en la Final, cuando celebró de manera efusiva tras el título. Ese gesto fue tomado con humor por varios seguidores y se sumó al ambiente de celebración que acompañó al equipo.
Sin embargo, la narrativa cambió horas después. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa al futbolista lanzar billetes de 500 pesos desde el autobús a personas que se encontraban esperando el paso del contingente. El propio club compartió inicialmente las imágenes, aunque más tarde fueron retiradas de sus plataformas oficiales.
La acción generó una ola de comentarios negativos. Usuarios consideraron que la forma en que se arrojó el dinero fue inapropiada y expresaron su inconformidad con mensajes que calificaron el gesto como una falta de respeto hacia los aficionados. Algunos comentarios señalaron el tono del momento, haciendo referencia a los silbidos que acompañaron el lanzamiento de los billetes, lo que avivó aún más la discusión en línea.
Las críticas contrastaron con el reconocimiento que Alexis Vega había recibido minutos antes por su papel en la conquista del título. La situación abrió un debate sobre el comportamiento de los jugadores durante celebraciones públicas y el impacto que estas acciones tienen en la percepción de la afición, especialmente en un entorno donde las redes sociales amplifican cada gesto.
Más allá de la controversia, el atacante no tendrá descanso prolongado tras el campeonato. De acuerdo con su entorno, el jugador se enfocará de inmediato en su recuperación física, ya que la lesión con la que disputó la Final requiere atención para llegar en condiciones al próximo torneo. Por ello, Vega prescindirá de vacaciones de invierno, con la mira puesta en mantenerse como una pieza importante para Toluca en la siguiente temporada.