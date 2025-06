Alexis Vega despierta interés del Sevilla y podría emigrar a LaLiga este verano

El delantero mexicano Alexis Vega podría dar el salto al futbol europeo este verano, luego de ser vinculado con el Sevilla de España, según información publicada por El Universal. La posibilidad surge tras un semestre destacado en el que Vega recuperó protagonismo con los Diablos Rojos del Toluca y fue pieza clave en el título del Clausura 2025 de la Liga MX.

El club andaluz, ahora dirigido por Matías Almeyda, estaría considerando seriamente la incorporación del atacante de 27 años. De acuerdo con el medio, la directiva del Sevilla ya estudia presentar una oferta formal a Toluca por los derechos federativos del jugador.

Vega, quien regresó al conjunto choricero con la promesa de facilitarle una salida si surgía una oportunidad en Europa, cuenta con una cláusula especial que podría abrirle las puertas al futbol del Viejo Continente. El propio delantero confirmó en entrevista con el periodista David Faitelson que existe un acuerdo con la directiva mexiquense.

“Es un sueño que tengo todavía en la cabeza. No quiero quedarme con las ganas de poder ir a jugar a Europa y saber que no fui. Toluca, desde mi llegada, me dio muchas facilidades, una cláusula súper pequeña”, señaló Vega.