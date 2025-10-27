Alexis Vega sufre lesión muscular y preocupa al Toluca rumbo a la Liguilla
El técnico Antonio Mohamed explicó que la molestia podría estar relacionada con el reciente duelo en cancha sintética ante Xolos y reconoció que el jugador se perderá el resto del torneo regular
El Toluca recibió una noticia preocupante en su partido de la Jornada 15 del Apertura 2025, luego de que Alexis Vega saliera lesionado durante el encuentro ante Pachuca, disputado en el Estadio Nemesio Diez. El atacante tuvo que abandonar el campo entre lágrimas tras resentirse en la parte posterior del muslo izquierdo, encendiendo las alarmas en el club y en la Selección Mexicana.
La jugada ocurrió al minuto 73. Tras recibir un pase de Jesús Gallardo, Vega emprendió una carrera por la banda izquierda, pero antes de ingresar al área se detuvo de forma repentina, se llevó la mano a la pierna y pidió su cambio. No hubo contacto previo con un rival, lo que aumentó la preocupación en la banca escarlata y entre la afición presente.
El jugador fue retirado en el carrito médico, mientras el público guardaba silencio. Antonio Mohamed, técnico del Toluca, envió al paraguayo Robert Morales en su lugar. Posteriormente, en conferencia de prensa, el entrenador explicó que el atacante ya arrastraba molestias tras el duelo ante Xolos de Tijuana, disputado en cancha sintética.
“Alexis venía tocado desde ese partido, tenía líquido en la rodilla y por proteger la pierna sufrió un problema muscular. Lo vamos a perder lo que queda del torneo, aunque esperamos que pueda estar para la Liguilla”, señaló Mohamed.
El estratega también comentó que el plantel sintió el desgaste físico del calendario, pero evitó responsabilizar al tipo de superficie. “Es el torneo y hay que adaptarse, sin excusas”, añadió.
Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial, aunque todo indica que Vega se perderá los duelos ante Atlas (Jornada 16) y América (Jornada 17). El cuerpo técnico confía en que el periodo previo al Play-In permita su recuperación.
Con esta baja, Toluca deberá ajustar su ataque en la recta final del torneo, mientras el cuerpo médico trabaja para que su delantero pueda regresar a tiempo para la fase decisiva.