Alexis Vega sufre lesión muscular y preocupa al Toluca rumbo a la Liguilla

El Toluca recibió una noticia preocupante en su partido de la Jornada 15 del Apertura 2025, luego de que Alexis Vega saliera lesionado durante el encuentro ante Pachuca, disputado en el Estadio Nemesio Diez. El atacante tuvo que abandonar el campo entre lágrimas tras resentirse en la parte posterior del muslo izquierdo, encendiendo las alarmas en el club y en la Selección Mexicana.

La jugada ocurrió al minuto 73. Tras recibir un pase de Jesús Gallardo, Vega emprendió una carrera por la banda izquierda, pero antes de ingresar al área se detuvo de forma repentina, se llevó la mano a la pierna y pidió su cambio. No hubo contacto previo con un rival, lo que aumentó la preocupación en la banca escarlata y entre la afición presente.

El jugador fue retirado en el carrito médico, mientras el público guardaba silencio. Antonio Mohamed, técnico del Toluca, envió al paraguayo Robert Morales en su lugar. Posteriormente, en conferencia de prensa, el entrenador explicó que el atacante ya arrastraba molestias tras el duelo ante Xolos de Tijuana, disputado en cancha sintética.