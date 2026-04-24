Álvaro Fidalgo juega con el Betis: Así fue el empate de último minuto frente al Real Madrid

Álvaro Fidalgo volvió a tener protagonismo en LaLiga de España con el Real Betis, al disputar 45 minutos en el empate 1-1 ante el Real Madrid, resultado que llegó de manera dramática en el Estadio La Cartuja y que tuvo impacto directo en la pelea por el título del futbol español. El mediocampista mexicano arrancó como titular en el esquema de Manuel Pellegrini, en un partido correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga EA Sports. Fidalgo jugó el primer tiempo y dejó su lugar para la segunda parte, en un encuentro donde el Betis tuvo que remar contra la ventaja merengue y encontró premio hasta el tiempo agregado.

Real Madrid tomó ventaja con anotación de Vinícius Júnior, pero no logró cerrar el compromiso. El equipo blanco sostuvo el resultado durante gran parte del duelo gracias a las intervenciones de Andriy Lunin, quien fue una de las figuras del encuentro; sin embargo, el Betis mantuvo la presión hasta el final. La igualada llegó al minuto 93, cuando Héctor Bellerín apareció para firmar el 1-1 y desatar la celebración verdiblanca. El gol de último minuto no solo rescató un punto para el Betis, también complicó todavía más el panorama del Real Madrid en LaLiga, al dejarlo con menos margen en la lucha por alcanzar al Barcelona. Para Fidalgo, el partido representó una nueva oportunidad de mostrarse en el futbol español después de cuatro encuentros sin actividad en LaLiga.

Su presencia como titular ante un rival de la dimensión del Real Madrid refuerza su búsqueda por consolidarse dentro del Betis, en una temporada en la que también ha tenido participación europea con el cuadro sevillano. El empate también tuvo otro momento especial para la afición bética: el regreso de Isco, quien ingresó al minuto 78 tras una ausencia de cinco meses por lesión. Su entrada cambió el ánimo del estadio y acompañó el empuje final de un Betis que terminó arrebatándole dos puntos al Real Madrid en una noche intensa en Sevilla

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