¡Eliminados! Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda y Mateo Chávez fuera: Así quedan las Semifinales de la Europa y Conference League

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Fútbol
/ 16 abril 2026
    ¡Eliminados! Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda y Mateo Chávez fuera: Así quedan las Semifinales de la Europa y Conference League
    Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda se quedaron a un paso de las Semifinales europeas, en una jornada amarga para los futbolistas mexicanos en la Europa y Conference League. FOTOS: EFE

La UEFA definió este jueves los cruces de la siguiente ronda, pero la noticia para México no fue positiva: los tres aztecas quedaron eliminados, por lo que no habrá representación tricolor

Las Semifinales de la Europa League y la Conference League 2026 ya están definidas, aunque desde la perspectiva mexicana el saldo fue amargo. Pese a que había futbolistas con opciones de meterse entre los cuatro mejores de sus respectivos torneos, ninguno logró dar el paso definitivo y México se quedó sin representantes en esta ronda continental.

En la Europa League, los cruces de Semifinales quedaron de la siguiente manera: Aston Villa vs Nottingham Forest y Braga vs Freiburg, series que se disputarán entre el 30 de abril y el 7 de mayo, con la Final programada para el 20 de mayo en Estambul.

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En la Conference League, el cuadro rumbo a la Final de Leipzig tendrá estos enfrentamientos: Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace y Rayo Vallecano vs Strasbourg. Las idas también se jugarán el 30 de abril y las vueltas el 7 de mayo, mientras que el partido por el título será el 27 de mayo en Leipzig.

No hubo mexicanos clasificados a Semifinales

Aunque el enfoque apuntaba a una posible presencia mexicana en la antesala de las Finales, la jornada terminó por apagar esa posibilidad. Este jueves, Álvaro Fidalgo, en Europa League, así como Orbelín Pineda y Mateo Chávez, en Conference League, fueron eliminados con sus respectivos clubes, por lo que ningún mexicano logró instalarse en Semifinales.

El caso de Orbelín Pineda fue uno de los más dolorosos. El AEK Atenas estuvo cerca de una remontada frente al Rayo Vallecano, pero el conjunto español resistió y avanzó con marcador global de 4-3, dejando fuera al mediocampista mexicano en los Cuartos de Final.

Por su parte, Mateo Chávez también se quedó a un paso de seguir en carrera. El AZ Alkmaar empató 2-2 en la vuelta ante el Shakhtar Donetsk, pero el global de 5-2 favoreció al cuadro ucraniano, que se instaló en Semifinales de la Conference League.

En la Europa League, la nota también fue negativa para el interés mexicano. Álvaro Fidalgo quedó fuera de la competencia, completando una jornada sin buenas noticias para los futbolistas vinculados a México en el futbol europeo.

Semifinales de Europa y Conference League 2026

Así quedaron los cruces oficiales:

Europa League

Aston Villa vs Nottingham Forest

Braga vs Freiburg

Conference League

Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace

Rayo Vallecano vs Strasbourg

De esta manera, las Semifinales de la Europa League y la Conference League 2026 se jugarán sin presencia mexicana.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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