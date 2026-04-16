¡Eliminados! Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda y Mateo Chávez fuera: Así quedan las Semifinales de la Europa y Conference League

En la Europa League, los cruces de Semifinales quedaron de la siguiente manera: Aston Villa vs Nottingham Forest y Braga vs Freiburg, series que se disputarán entre el 30 de abril y el 7 de mayo, con la Final programada para el 20 de mayo en Estambul.

Las Semifinales de la Europa League y la Conference League 2026 ya están definidas, aunque desde la perspectiva mexicana el saldo fue amargo. Pese a que había futbolistas con opciones de meterse entre los cuatro mejores de sus respectivos torneos, ninguno logró dar el paso definitivo y México se quedó sin representantes en esta ronda continental.

En la Conference League, el cuadro rumbo a la Final de Leipzig tendrá estos enfrentamientos: Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace y Rayo Vallecano vs Strasbourg. Las idas también se jugarán el 30 de abril y las vueltas el 7 de mayo, mientras que el partido por el título será el 27 de mayo en Leipzig.

No hubo mexicanos clasificados a Semifinales

Aunque el enfoque apuntaba a una posible presencia mexicana en la antesala de las Finales, la jornada terminó por apagar esa posibilidad. Este jueves, Álvaro Fidalgo, en Europa League, así como Orbelín Pineda y Mateo Chávez, en Conference League, fueron eliminados con sus respectivos clubes, por lo que ningún mexicano logró instalarse en Semifinales.

El caso de Orbelín Pineda fue uno de los más dolorosos. El AEK Atenas estuvo cerca de una remontada frente al Rayo Vallecano, pero el conjunto español resistió y avanzó con marcador global de 4-3, dejando fuera al mediocampista mexicano en los Cuartos de Final.

Por su parte, Mateo Chávez también se quedó a un paso de seguir en carrera. El AZ Alkmaar empató 2-2 en la vuelta ante el Shakhtar Donetsk, pero el global de 5-2 favoreció al cuadro ucraniano, que se instaló en Semifinales de la Conference League.

En la Europa League, la nota también fue negativa para el interés mexicano. Álvaro Fidalgo quedó fuera de la competencia, completando una jornada sin buenas noticias para los futbolistas vinculados a México en el futbol europeo.