¿Amaño en el Mundial 2026? México vs Sudáfrica, bajo la lupa por apuestas

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    ¿Amaño en el Mundial 2026? México vs Sudáfrica, bajo la lupa por apuestas
    La expulsión de Themba Zwane al minuto 84 del México vs Sudáfrica figura entre los episodios señalados por el organismo internacional. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El Grupo de Copenhague emitió siete alertas por movimientos inusuales durante la Copa del Mundo, aunque FIFA sostiene que no encontró evidencias de manipulación

El México vs Sudáfrica que inauguró el Mundial 2026 quedó bajo la lupa por posibles irregularidades relacionadas con apuestas deportivas.

Sin embargo, no existe evidencia pública de un amaño ni una investigación contra el Tricolor: el caso forma parte de siete “alertas amarillas” del Grupo de Copenhague.

La red vinculada al Consejo de Europa vigiló los 104 encuentros. Según el reporte de The Athletic, colocó 15 partidos bajo observación reforzada y generó siete avisos.

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La alerta del debut de México se centra en la expulsión de Themba Zwane al minuto 84. El sudafricano golpeó en el rostro a Roberto Alvarado y recibió la roja tras la revisión del VAR.

El equipo de Javier Aguirre ganó 2-0 en el Estadio Azteca y Sudáfrica terminó con nueve.

¿Qué otros partidos del Mundial 2026 levantaron sospechas?

Entre los episodios revelados aparece el España vs Cabo Verde. Antes del inesperado 0-0, Polymarket recibió 4.8 millones de dólares en apuestas a que la Roja no ganaría.

También fue señalado el España vs Arabia Saudita por los tres minutos y medio que tardó el VAR en anular un gol de Ferran Torres, aunque España se impuso 4-0.

Otro caso involucra a Folarin Balogun. Polymarket abrió un mercado para apostar si el delantero de Estados Unidos jugaría contra Bélgica, después de su expulsión ante Bosnia y Herzegovina y antes de que FIFA suspendiera provisionalmente su castigo.

El Grupo de Copenhague pidió una explicación. Las siete alertas no equivalen a siete partidos amañados ni el adelanto identifica seis encuentros adicionales.

Una variación en las cuotas puede responder a coberturas financieras, rumores o información privilegiada; por sí sola no prueba una manipulación.

FIFA afirmó que monitoreó en tiempo real los 104 juegos y no detectó apuestas sospechosas ni indicios de alteración.

La discrepancia llama la atención porque el Grupo de Copenhague integró su equipo de trabajo. Se estima que el Mundial movió 240 mil millones de dólares en apuestas, el doble que Qatar 2022.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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