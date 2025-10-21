América se impone en los últimos minutos; Cruz Azul rescata empate en Aguascalientes

La fecha doble del Apertura 2025 dejó resultados distintos para los equipos capitalinos. América logró una victoria ajustada frente al Puebla, mientras que Cruz Azul empató ante Necaxa en Aguascalientes. En el Estadio Ciudad de los Deportes, Puebla abrió el marcador al minuto 52 con un remate de Emiliano Gómez, tras recibir un pase de Ricardo Marín desde el centro del área. La anotación obligó a América a reorganizar su estrategia y buscar el empate rápidamente. TE PUEDE INTERESAR: ¿Se queda? Sergio Ramos habló sobre su futuro con los Rayados de Monterrey El 1-1 llegó al minuto 63 desde el punto penal. Brian Rodríguez ejecutó con precisión tras una falta de Álvaro Burgos sobre él dentro del área. En los minutos siguientes, ambos equipos generaron ocasiones: por América intentaron Kevin Álvarez, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin, mientras que Puebla respondió con disparos de Emiliano Gómez y Edgar Guerra, sin éxito.

Los cambios fueron decisivos. Ramón Juárez ingresó por Alan Cervantes y Víctor Dávila por Rodrigo Aguirre. La jugada que definió el encuentro ocurrió en el minuto 90+8: Saint-Maximin asistió de cabeza a Juárez, quien remató desde el centro del área y colocó el balón en la escuadra derecha, cerrando el marcador 2-1. Con esta victoria, América suma tres puntos que lo mantienen en posiciones competitivas, mientras que Puebla deberá analizar su desempeño de cara a las siguientes jornadas. En Aguascalientes, Cruz Azul igualó 1-1 ante Necaxa. El partido comenzó con un susto para la visita: al minuto 12, Kevin Mier realizó dos atajadas importantes frente a Palavecino, quien había aprovechado un error de Gonzalo Piovi. Minutos después, Piovi salió por molestias musculares y fue reemplazado por Jesús Orozco Chiquete. Durante la primera mitad, se anularon goles de ambos equipos: Willer Ditta por fuera de lugar y Diber Cambindo envió un remate por encima del arco. En la segunda parte, Nicolás Larcamón ajustó el esquema con los ingresos de Carlos Rotondi, Charly Rodríguez e Ignacio Rivero, logrando mayor control del mediocampo.