América, Tigres y FC Juárez buscan milagro: previa, horarios y transmisión de la Vuelta en los Cuartos del Apertura 2025
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Los partidos de este sábado en la Liga MX definirán a los primeros semifinalistas del Apertura 2025, con América, Tigres y FC Juárez obligados a remontar en duelos decisivos ante Rayados, Tijuana y Toluca
Los duelos decisivos rumbo a las Semifinales del Apertura 2025 se juegan este sábado en la Liga MX, con Toluca, Tijuana y Rayados llegando con ventaja a la Vuelta, mientras que Tigres, América y FC Juárez están obligados a remontar para mantenerse con vida.
Aquí te presentamos cómo fue la Ida, qué necesita cada club para clasificar y dónde ver cada partido en horario del centro de México.
AMÉRICA VS RAYADOS: ÁGUILAS, POR LA REMONTADA
Sábado 29 de noviembre – 5 de la tarde
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX / ViX Premium
Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX
La sorpresa de los cuartos de final llegó en el partido de Ida, donde Rayados venció 2-0 al América con tantos de Sergio Canales y Fidel Ambriz.
TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club
El equipo regiomontano pegó fuerte en casa y obligó al América a una reacción inmediata en la vuelta.
¿Qué necesita cada equipo para avanzar a Semifinales?
Rayados: avanza con empate o incluso perdiendo por un gol.
América: debe ganar por dos goles para igualar el global y activar la ventaja por posición; triunfar por tres lo enviaría directo a Semifinales.
El América está obligado a arriesgar desde el arranque, mientras Monterrey apostará por orden defensivo y transiciones rápidas para sentenciar la eliminatoria.
TOLUCA VS JUÁREZ: VAN POR LA DIABLURA
Sábado 29 de noviembre – 7:05 de la noche
Transmisión: Canal 5 y ViX
Estadio: Nemesio Diez, Toluca
Toluca dio un golpe importante como visitante al imponerse 2-1 en la frontera, resultado que lo coloca con ventaja rumbo a la Vuelta.
El cuadro escarlata llega con la tranquilidad de avanzar incluso con un empate global, gracias a su mejor posición en la tabla general.
¿Qué necesita cada equipo para avanzar a Semifinales?
Toluca: clasifica con un empate o triunfo; incluso perdiendo por un gol podría avanzar por posición en la tabla.
FC Juárez: está obligado a ganar el partido y la serie; requiere al menos un triunfo por un gol para empatar el global y forzar el criterio de ubicación, o por dos anotaciones para avanzar directo.
El equipo del norte sabe que debe atacar desde el inicio para evitar que Toluca controle los tiempos del partido.
TIGRES VS XOLOS: FELINOS LA TIENEN COMPLICADA
Sábado 29 de noviembre – 9:10 de la noche
Transmisión: Azteca 7, FOX Sports y Caliente TV
Estadio: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza
Tijuana sorprendió en la Ida con una goleada 3-0 en el Estadio Caliente, dejando a Tigres en una misión épica frente a su afición.
Los de Guido Pizarro llegan obligados a una remontada histórica para seguir vivos en la Liguilla.
¿Qué necesita cada equipo para avanzar a Semifinales?
Xolos: puede avanzar incluso perdiendo por dos goles; un empate también lo clasifica.
Tigres: debe ganar por cuatro goles o más para superar la diferencia global. Un triunfo por tres no le alcanza, ya que el empate global favorece al sembrado más alto.
La presión es total para los felinos, que requerirán goles tempraneros y evitar errores defensivos que liquiden la serie.
Los equipos con marcador adverso, América, Tigres y FC Juárez, están obligados a buscar variantes ofensivas desde el primer minuto.
En contraparte, Rayados, Tijuana y Toluca parten con ventaja y escenario táctico favorable, pero deberán administrar sus partidos para evitar una remontada.
Los tres duelos definirán este sábado a los primeros semifinalistas del Apertura 2025.