América, Tigres y FC Juárez buscan milagro: previa, horarios y transmisión de la Vuelta en los Cuartos del Apertura 2025

Los duelos decisivos rumbo a las Semifinales del Apertura 2025 se juegan este sábado en la Liga MX, con Toluca, Tijuana y Rayados llegando con ventaja a la Vuelta, mientras que Tigres, América y FC Juárez están obligados a remontar para mantenerse con vida.

Aquí te presentamos cómo fue la Ida, qué necesita cada club para clasificar y dónde ver cada partido en horario del centro de México.

AMÉRICA VS RAYADOS: ÁGUILAS, POR LA REMONTADA

Sábado 29 de noviembre – 5 de la tarde

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX / ViX Premium

Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

La sorpresa de los cuartos de final llegó en el partido de Ida, donde Rayados venció 2-0 al América con tantos de Sergio Canales y Fidel Ambriz.

El equipo regiomontano pegó fuerte en casa y obligó al América a una reacción inmediata en la vuelta.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a Semifinales?

Rayados: avanza con empate o incluso perdiendo por un gol.

América: debe ganar por dos goles para igualar el global y activar la ventaja por posición; triunfar por tres lo enviaría directo a Semifinales.

El América está obligado a arriesgar desde el arranque, mientras Monterrey apostará por orden defensivo y transiciones rápidas para sentenciar la eliminatoria.