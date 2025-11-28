América, Tigres y FC Juárez buscan milagro: previa, horarios y transmisión de la Vuelta en los Cuartos del Apertura 2025

Fútbol
/ 28 noviembre 2025
    América, Tigres y FC Juárez buscan milagro: previa, horarios y transmisión de la Vuelta en los Cuartos del Apertura 2025
    América, Tigres y FC Juárez llegan a la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 con marcador adverso y necesidad de remontar para mantenerse con vida en la Liga MX. FOTOS: MEXSPORT

Los partidos de este sábado en la Liga MX definirán a los primeros semifinalistas del Apertura 2025, con América, Tigres y FC Juárez obligados a remontar en duelos decisivos ante Rayados, Tijuana y Toluca

Los duelos decisivos rumbo a las Semifinales del Apertura 2025 se juegan este sábado en la Liga MX, con Toluca, Tijuana y Rayados llegando con ventaja a la Vuelta, mientras que Tigres, América y FC Juárez están obligados a remontar para mantenerse con vida.

Aquí te presentamos cómo fue la Ida, qué necesita cada club para clasificar y dónde ver cada partido en horario del centro de México.

AMÉRICA VS RAYADOS: ÁGUILAS, POR LA REMONTADA

Sábado 29 de noviembre – 5 de la tarde

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX / ViX Premium

Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

La sorpresa de los cuartos de final llegó en el partido de Ida, donde Rayados venció 2-0 al América con tantos de Sergio Canales y Fidel Ambriz.

TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club

El equipo regiomontano pegó fuerte en casa y obligó al América a una reacción inmediata en la vuelta.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a Semifinales?

Rayados: avanza con empate o incluso perdiendo por un gol.

América: debe ganar por dos goles para igualar el global y activar la ventaja por posición; triunfar por tres lo enviaría directo a Semifinales.

El América está obligado a arriesgar desde el arranque, mientras Monterrey apostará por orden defensivo y transiciones rápidas para sentenciar la eliminatoria.

TOLUCA VS JUÁREZ: VAN POR LA DIABLURA

Sábado 29 de noviembre – 7:05 de la noche

Transmisión: Canal 5 y ViX

Estadio: Nemesio Diez, Toluca

Toluca dio un golpe importante como visitante al imponerse 2-1 en la frontera, resultado que lo coloca con ventaja rumbo a la Vuelta.

El cuadro escarlata llega con la tranquilidad de avanzar incluso con un empate global, gracias a su mejor posición en la tabla general.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a Semifinales?

Toluca: clasifica con un empate o triunfo; incluso perdiendo por un gol podría avanzar por posición en la tabla.

FC Juárez: está obligado a ganar el partido y la serie; requiere al menos un triunfo por un gol para empatar el global y forzar el criterio de ubicación, o por dos anotaciones para avanzar directo.

El equipo del norte sabe que debe atacar desde el inicio para evitar que Toluca controle los tiempos del partido.

TIGRES VS XOLOS: FELINOS LA TIENEN COMPLICADA

Sábado 29 de noviembre – 9:10 de la noche

Transmisión: Azteca 7, FOX Sports y Caliente TV

Estadio: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza

Tijuana sorprendió en la Ida con una goleada 3-0 en el Estadio Caliente, dejando a Tigres en una misión épica frente a su afición.

Los de Guido Pizarro llegan obligados a una remontada histórica para seguir vivos en la Liguilla.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a Semifinales?

Xolos: puede avanzar incluso perdiendo por dos goles; un empate también lo clasifica.

Tigres: debe ganar por cuatro goles o más para superar la diferencia global. Un triunfo por tres no le alcanza, ya que el empate global favorece al sembrado más alto.

La presión es total para los felinos, que requerirán goles tempraneros y evitar errores defensivos que liquiden la serie.

Los equipos con marcador adverso, América, Tigres y FC Juárez, están obligados a buscar variantes ofensivas desde el primer minuto.

En contraparte, Rayados, Tijuana y Toluca parten con ventaja y escenario táctico favorable, pero deberán administrar sus partidos para evitar una remontada.

Los tres duelos definirán este sábado a los primeros semifinalistas del Apertura 2025.

Temas


Futbol
Liguilla
previa

Organizaciones


Club América
Tigres UANL
Toluca FC

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante en prisión Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los líderes de ‘Los Chapitos’, se declarará culpable por narcotráfico.

Joaquín Guzmán López se declarará culpable por narcotráfico en EU
La Mandataria subrayó que la designación del próximo titular de la Fiscalía será determinante para fortalecer la estrategia de seguridad nacional y pública.

Sheinbaum elogia a Ernestina Godoy, pero deja la FGR en manos del Senado
La FGR acusa al empresario Raúl Rocha Cantú de colaborar con una red que presuntamente introducía armas al país ocultas en pacas de ropa y que operaba con apoyo de funcionarios y empresas fachada

Red ligada con Raúl Rocha habría utilizado pacas de ropa para transportar armas
La Presidenta aseguró que la transición temporal se hará con normalidad administrativa y que no se afectará la conducción de la política exterior ni los compromisos internacionales de México.

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; toma licencia médica
Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre las torres dañadas del complejo Wang Fuk Court, donde el incendio dejó más de un centenar de víctimas y cientos de residentes sin localizar.

Aumentan las víctimas del incendio en Hong Kong a al menos 128 muertos y 200 desaparecidos
La CURP Biométrica será parte esencial de la identidad digital en México. Te explicamos por qué la Llave MX es obligatoria para obtenerla, cómo activarla desde tu celular y dónde buscar los módulos oficiales.

CURP Biométrica obligatoria... requisito clave que debes cumplir para tramitarla y dónde buscar los módulos
Sergio Ramos dejará a Rayados de Monterrey al finalizar el Apertura 2025, pero continuará su carrera en otro club, según El Chiringuito.

Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club