Xolos sorprende 3-0 a Tigres en la Ida con golazo de Gilberto Mora

Los Xolos de Tijuana dieron un golpe contundente en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 al vencer 3-0 a los Tigres de la UANL en el Estadio Caliente, donde el polémico horario de las 11 de la noche, tiempo del Centro de México, fue la polémica de la semana. Más allá de la discusión temporal, la realidad deportiva fue tajante: los fronterizos dominaron, fueron más intensos y aprovecharon las oportunidades que tuvieron frente al arco de Nahuel Guzmán. El partido inició con una presión fuerte del cuadro rojinegro, que bloqueó el circuito ofensivo auriazul y generó aproximaciones desde temprano. Sin embargo, la figura clave en la primera mitad fue el portero Antonio Rodríguez, quien respondió con seguridad ante los disparos de Ángel Correa, Diego Lainez y Juan Brunetta, manteniendo el cero en su arco.

XOLOS LADRÓ Y ASUSTÓ A LOS TIGRES La recompensa para los locales llegó al minuto 27, cuando Kevin Castañeda marcó el 1-0 con un remate sólido tras una jugada trabajada desde la banda, poniendo en pie al Estadio Caliente y elevando la tensión en la banca de Tigres. Para el segundo tiempo, Xolos mantuvo el orden defensivo y volvió a golpear temprano: al minuto 55, Mourad El Ghezouani se elevó para conectar un cabezazo certero luego de un tiro de esquina, ampliando la cuenta y obligando a los felinos a adelantar líneas. A pesar del ingreso de André-Pierre Gignac, Tigres careció de claridad y fue neutralizado una y otra vez por la zaga local. La sentencia llegó al minuto 71, cuando Gilberto Mora empujó la pelota dentro del área y marcó el 3-0 definitivo, resultado que desató la euforia entre la afición tijuanense y dejó a Tigres con una losa pesada rumbo a la Vuelta. FELINOS VAN POR LA HAZAÑA EN EL VOLCÁN El cierre del encuentro mostró desesperación de los visitantes, que buscaron recortar la distancia a través de tiros de media distancia y centros al área, pero se toparon con un muro defensivo y la seguridad de Rodríguez bajo los tres palos.