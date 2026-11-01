¿América violó la regla de extranjeros? La razón por la que no infringió el reglamento pese a Mohamed

Las declaraciones de Antonio Mohamed tras el empate 2-2 entre América y Toluca, del sábado en el Estadio Banorte, en Ciudad de México, desataron polémica sobre los extranjeros en Liga MX. Los registros del Apertura 2026 indican que las Águilas no infringieron el reglamento. “Polémico es que el América haya tenido 10 extranjeros en el torneo”, reclamó el entrenador de los Diablos Rojos, quien cuestionó que el conjunto azulcrema superara el máximo permitido.

Su señalamiento partió de una cifra real, pero omitió cómo operan las inscripciones. El artículo 8 del Apéndice I del Reglamento de Competencia establece que cada club puede tener hasta nueve jugadores No Formados en México (NFM) registrados en su plantilla de Liga MX. Ese límite se aplica a los registros vigentes, no a la cantidad total de futbolistas extranjeros que hayan participado en distintas jornadas. Durante el campeonato, América sí dio minutos a 10 NFM: Brian Rodríguez, Cristian Borja, Miguel Borja, Raphael Veiga, Sebastián Cáceres, Ícaro da Conceicao, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Óscar Perea y Carlos Álvarez. Pero nunca los tuvo a todos inscritos al mismo tiempo. La explicación está en los ajustes de la directiva. Ícaro comenzó el torneo con el primer equipo y disputó seis partidos, en los que anotó un gol. Posteriormente, el brasileño fue dado de baja de esa plantilla y registrado con la Sub-21 para dar espacio a nuevas incorporaciones. La salida de Sebastián Cáceres y los movimientos relacionados con Raúl Zúñiga, quien no sumó minutos en el certamen, también facilitaron los registros de Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Carlos Álvarez.

Además, la normativa permite inscribir hasta dos NFM en la filial Sub-21 y contempla el Carnet Único para que puedan participar en otras categorías, siempre que el primer equipo no exceda sus nueve plazas. Actualmente, América registra ocho extranjeros en su plantel principal. Así, la acusación de Mohamed no demuestra una alineación indebida: contar 10 extranjeros diferentes durante un torneo no equivale a rebasar el cupo autorizado en un mismo momento. La discusión llegó después de un empate marcado también por las decisiones arbitrales.