Atlético de Madrid inscribe a Obed Vargas para los Playoffs de la Champions League

Fútbol
/ 6 febrero 2026
    Obed Vargas fue incluido por el Atlético de Madrid en la lista oficial de la UEFA para los Playoffs de la Champions League, fase que comenzará el 18 de febrero y en la que el club colchonero buscará avanzar en el torneo continental. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista mexicano fue inscrito ante la UEFA y quedó habilitado para disputar los Playoffs que arrancan el próximo 18 de febrero

El Atlético de Madrid anunció la inclusión del mediocampista mexicano Obed Vargas en la lista de futbolistas habilitados para disputar los Playoffs de la Champions League, fase que comenzará el próximo 18 de febrero.

Esta decisión confirma que Vargas, fichado recientemente procedente del Seattle Sounders FC, forma parte de la planificación deportiva del equipo colchonero para la recta más decisiva de la temporada.

Apenas semanas después de su llegada a la capital española y de firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2030, el centrocampista de 20 años ha sido incluido en la relación oficial de jugadores con número 21, lo que abre la posibilidad de que debute en la máxima competición de clubes de Europa en los Playoffs.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

El registro del mexicano en este tipo de instancias subraya la confianza del entrenador Diego Simeone en su potencial y en su adaptación al estilo de juego del equipo, a pesar de su corta estancia en el club.

La presencia de Vargas en esta fase se da en un contexto de alta exigencia para el Atlético de Madrid, que aspira a avanzar a la fase de grupos de la Champions League tras una posición encuadrada entre los primeros de LaLiga y un mercado invernal con movimientos estratégicos en el medio campo.

$!Obed no solo aparece inscrito para la Champions, sino que el Atlético lo puso en la Lista A del equipo (los jugadores en la B, aparecen con asterisco).
Obed no solo aparece inscrito para la Champions, sino que el Atlético lo puso en la Lista A del equipo (los jugadores en la B, aparecen con asterisco). FOTO: UEFA.COM

Las eliminatorias iniciarán el 18 de febrero, con el equipo colchonero buscando consolidar su presencia entre los clubes europeos más competitivos.

Para el mexicano, la oportunidad de disputar partidos de Champions representa no solo una experiencia deportiva de primer nivel, sino también una plataforma para consolidarse en el fútbol europeo y reforzar sus aspiraciones con la selección nacional de cara al Mundial 2026 que se disputará este verano.

