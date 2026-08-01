América vs Santos: Guerreros buscan romper una sequía de siete años; cuándo y dónde ver

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    América vs Santos: Guerreros buscan romper una sequía de siete años; cuándo y dónde ver
    Santos Laguna afrontará en la capital una exigente prueba ante las Águilas durante la Jornada 3 del Apertura 2026. FOTOS: MEXSPORT

Los Guerreros llegan sin puntos y con la obligación de reaccionar antes de la pausa por la Leagues Cup

Santos Laguna llega a la capital con la urgencia encendida. Los Guerreros visitarán mañana domingo al América en la Jornada 3 del Apertura 2026, todavía sin puntos y frente a un rival que no les concede una victoria desde hace casi siete años.

Para Renato Paiva, es la oportunidad de frenar un inicio que amenaza con devolver a Torreón a sus problemas recientes.

El América vs Santos Laguna se disputará este domingo 2 de agosto a las 5 de la tarde, en el Estadio Banorte. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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Santos comenzó con una derrota de 3-2 ante Rayados en Monterrey. Lucas Di Yorio y Eduardo Aguirre marcaron para un equipo que compitió, pero volvió a pagar sus desajustes defensivos.

Una semana después perdió 1-0 frente al Atlas en el Estadio Corona, resultado que dejó al cuadro albiverde con cero unidades, dos goles a favor y cuatro recibidos.

Paiva ha insistido en que el crecimiento debe transformarse en resultados. Durante la semana trabajó posesión con transición, movimientos por sectores y variantes tácticas.

Kevin Palacios entrenó al parejo del plantel, aunque su participación permanece en duda, mientras Carlos Acevedo se reincorporó tras acudir al Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS.

La posible alineación de Santos sería con Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Felipe Sánchez, Franco Pardo y Emmanuel Echeverría; Carlos Gruezo, Salvador Mariscal y Fran Villalba; Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio. La prioridad será proteger el área y aprovechar los espacios del local.

América, dirigido por Guillermo Almada, marcha invicto con cuatro puntos. Debutó con victoria de 1-0 sobre Querétaro, gracias a Isaías Violante, y empató 1-1 ante Atlante.

Las Águilas apenas suman dos goles y no contarían con Luis Ángel Malagón, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez ni Víctor Dávila.

El probable once azulcrema tendría a Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Dagoberto Espinoza y Cristian Borja; Érick Sánchez e Ícaro; Isaías Violante, Raphael Veiga y Henry Martín.

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El antecedente endurece la misión santista. América suma siete partidos de Liga MX sin perder como local ante los Guerreros. La última victoria de Torreón en este escenario ocurrió el 2 de noviembre de 2019, un 2-1 dirigido precisamente por Almada.

En los cinco cruces más recientes, las Águilas lograron tres triunfos y hubo dos empates, con balance goleador de 12-3.

Santos necesita orden y contundencia. Ganar cortaría la sequía ante América y daría el primer impulso de la era Paiva; otra derrota convertiría la pausa por la Leagues Cup en semanas de presión en la Comarca Lagunera.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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