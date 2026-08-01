América vs Santos: Guerreros buscan romper una sequía de siete años; cuándo y dónde ver

Santos Laguna llega a la capital con la urgencia encendida. Los Guerreros visitarán mañana domingo al América en la Jornada 3 del Apertura 2026, todavía sin puntos y frente a un rival que no les concede una victoria desde hace casi siete años. Para Renato Paiva, es la oportunidad de frenar un inicio que amenaza con devolver a Torreón a sus problemas recientes. El América vs Santos Laguna se disputará este domingo 2 de agosto a las 5 de la tarde, en el Estadio Banorte. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Santos comenzó con una derrota de 3-2 ante Rayados en Monterrey. Lucas Di Yorio y Eduardo Aguirre marcaron para un equipo que compitió, pero volvió a pagar sus desajustes defensivos. Una semana después perdió 1-0 frente al Atlas en el Estadio Corona, resultado que dejó al cuadro albiverde con cero unidades, dos goles a favor y cuatro recibidos.

Paiva ha insistido en que el crecimiento debe transformarse en resultados. Durante la semana trabajó posesión con transición, movimientos por sectores y variantes tácticas. Kevin Palacios entrenó al parejo del plantel, aunque su participación permanece en duda, mientras Carlos Acevedo se reincorporó tras acudir al Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS. La posible alineación de Santos sería con Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Felipe Sánchez, Franco Pardo y Emmanuel Echeverría; Carlos Gruezo, Salvador Mariscal y Fran Villalba; Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio. La prioridad será proteger el área y aprovechar los espacios del local. América, dirigido por Guillermo Almada, marcha invicto con cuatro puntos. Debutó con victoria de 1-0 sobre Querétaro, gracias a Isaías Violante, y empató 1-1 ante Atlante.

Las Águilas apenas suman dos goles y no contarían con Luis Ángel Malagón, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez ni Víctor Dávila. El probable once azulcrema tendría a Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Dagoberto Espinoza y Cristian Borja; Érick Sánchez e Ícaro; Isaías Violante, Raphael Veiga y Henry Martín.

El antecedente endurece la misión santista. América suma siete partidos de Liga MX sin perder como local ante los Guerreros. La última victoria de Torreón en este escenario ocurrió el 2 de noviembre de 2019, un 2-1 dirigido precisamente por Almada. En los cinco cruces más recientes, las Águilas lograron tres triunfos y hubo dos empates, con balance goleador de 12-3. Santos necesita orden y contundencia. Ganar cortaría la sequía ante América y daría el primer impulso de la era Paiva; otra derrota convertiría la pausa por la Leagues Cup en semanas de presión en la Comarca Lagunera.