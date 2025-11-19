América vs Tigres Femenil: horario y dónde ver la Final de Ida del Apertura 2025

La Liga MX Femenil tendrá este jueves un duelo esperado: América y Tigres disputarán la Final del Apertura 2025, en la que las azulcremas buscarán revertir su historial ante las Amazonas. Desde la llegada de Ángel Villacampa al banquillo de América en el Apertura 2022, el equipo ha disputado seis Finales en siete torneos, pero solo ha logrado un título. Ahora, el objetivo será sumar un campeonato más y dejar atrás los resultados desfavorables frente a Tigres.

Tigres regresa a una Final después de quedar eliminada en Semifinales del Clausura 2025. El conjunto de la UANL buscará su séptimo título de Liga MX Femenil, mientras que para América significaría su tercer campeonato, además de superar los errores de las Liguillas pasadas.

Desde el inicio del campeonato femenino en el Apertura 2017, Tigres y América se han enfrentado en diez ocasiones en Liguilla, sin contar la serie del Apertura 2025. En ese historial, Tigres ganó siete series, incluidas dos Finales, y América logró imponerse en tres eliminatorias, todas comenzando en Ciudad de México. La primera victoria de las azulcremas llegó en la Final del Apertura 2018: el juego de ida terminó 2-2 en el Estadio Azteca, mientras que la vuelta fue 1-1 en el Estadio Universitario, y América se coronó en penales 1-3, con Cecilia Santiago como portera titular. Actualmente, Santiago defiende la portería de Tigres.