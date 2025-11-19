América vs Tigres Femenil: horario y dónde ver la Final de Ida del Apertura 2025

    América vs Tigres Femenil: horario y dónde ver la Final de Ida del Apertura 2025
    Tigres y América se han enfrentado en diez series de Liguilla, con un historial favorable para las Amazonas. FOTO: MEXSPORT

Las azulcremas buscan su tercer campeonato y dejar atrás los resultados desfavorables en Liguillas, mientras que las Amazonas buscan su séptimo título y mantienen un historial dominante frente a las de Coapa

La Liga MX Femenil tendrá este jueves un duelo esperado: América y Tigres disputarán la Final del Apertura 2025, en la que las azulcremas buscarán revertir su historial ante las Amazonas. Desde la llegada de Ángel Villacampa al banquillo de América en el Apertura 2022, el equipo ha disputado seis Finales en siete torneos, pero solo ha logrado un título. Ahora, el objetivo será sumar un campeonato más y dejar atrás los resultados desfavorables frente a Tigres.

Tigres regresa a una Final después de quedar eliminada en Semifinales del Clausura 2025. El conjunto de la UANL buscará su séptimo título de Liga MX Femenil, mientras que para América significaría su tercer campeonato, además de superar los errores de las Liguillas pasadas.

Desde el inicio del campeonato femenino en el Apertura 2017, Tigres y América se han enfrentado en diez ocasiones en Liguilla, sin contar la serie del Apertura 2025. En ese historial, Tigres ganó siete series, incluidas dos Finales, y América logró imponerse en tres eliminatorias, todas comenzando en Ciudad de México. La primera victoria de las azulcremas llegó en la Final del Apertura 2018: el juego de ida terminó 2-2 en el Estadio Azteca, mientras que la vuelta fue 1-1 en el Estadio Universitario, y América se coronó en penales 1-3, con Cecilia Santiago como portera titular. Actualmente, Santiago defiende la portería de Tigres.

Con Villacampa en el banquillo, América volvió a eliminar a Tigres en las Semifinales del Clausura 2023 y Clausura 2024. En 2023, ganó ambos partidos 1-0, con un global de 2-0, mientras que en 2024 se impuso 3-1 en casa y perdió 1-0 de visitante, avanzando con 3-2 global.

Por su parte, Tigres ha dominado en Finales y Semifinales históricamente. De sus siete victorias en Liguilla contra América, una fue en Cuartos de Final (Guardianes 2021), cuatro en Semifinales (Clausura 2018, Clausura 2019, Apertura 2021 y Apertura 2024) y dos en Finales, cerrando la serie en casa. En el Apertura 2022, las Amazonas ganaron 0-1 en Ciudad de México y definieron la serie 2-0 en casa; un año después, en Apertura 2023, golearon 0-3 como visitantes y empataron 0-0 en el Universitario para obtener su sexto título.

En la fase regular del Apertura 2025, Tigres superó a América 1-2 en la Jornada 15, con doblete de Diana Ordóñez; Irene Guerrero anotó por las azulcremas. La Final de Ida se jugará este jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, con transmisión por Nu9ve, TUDN, Vix y canales de la Liga MX Femenil.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

