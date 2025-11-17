Tigres vs América: así quedó la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Fútbol
/ 17 noviembre 2025
    Tigres vs América: así quedó la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil
    Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos por un campeonato en la historia del torneo. FOTO: MEXSPORT

Las Amazonas llegan como líderes de la temporada regular y cerrarán la Final como locales, mientras que las Águilas buscarán su tercer título

La Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ya tiene a sus protagonistas: Tigres Femenil y América. Las Amazonas avanzaron tras superar a Cruz Azul con un global de 2-1, mientras que las Águilas aseguraron su pase al vencer a Chivas en las Semifinales. Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos por el título del Circuito Rosa.

El formato de la Final mantiene la ventaja de localía para Tigres, líderes de la temporada regular. El partido de Ida se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, con fecha tentativa para el jueves 20 de noviembre, mientras que la Vuelta será en el Estadio Universitario el domingo 23 de noviembre. Este estadio ha sido un punto fuerte para las Amazonas, que en todo el torneo solo registraron una derrota en casa, frente a Pachuca en la Jornada 7 con marcador de 2-3.

Tigres Femenil cerró la fase regular en la primera posición con 42 puntos, producto de 13 victorias, tres empates y una derrota. El equipo también fue la mejor ofensiva, con 60 goles a favor y 11 en contra. En la Liguilla, las Amazonas dejaron de ser tan contundentes; eliminaron a Juárez por la mínima en Cuartos de Final y superaron a Cruz Azul en Semifinales, tras un empate 1-1 en la Ida y un triunfo 2-1 en la Vuelta.

Por su parte, América concluyó la temporada regular en tercer lugar con 38 puntos, con 12 victorias, dos empates y tres derrotas, anotando 56 goles y recibiendo 22. En la Fase Final, las Águilas mostraron contundencia: eliminaron a Rayadas con un global de 6-1, y luego superaron a Chivas en Semifinales para asegurar su boleto a la Final.

En cuanto a títulos, Tigres es el equipo más laureado en la historia de la Liga MX Femenil, con seis campeonatos: Clausura 2018, Clausura 2019, Apertura 2020, Clausura 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023. América, aunque ha disputado cinco de las últimas seis Finales, suma solo dos campeonatos: Apertura 2018, justamente ante Tigres, y Clausura 2023 frente a Pachuca.

El duelo promete continuar la rivalidad histórica entre ambos clubes. Tigres, con su ventaja de localía en el partido decisivo, buscará ampliar su récord de títulos, mientras que América intentará igualar la balanza y sumar su tercer campeonato. La Final del Apertura 2025 marcará otro capítulo de intensidad y estrategia en la Liga MX Femenil, un torneo que sigue consolidándose como un referente del fútbol profesional en México.

Temas


Futbol Femenil
resultados

Localizaciones


San Nicolás de los Garza

Organizaciones


Liga MX Femenil
Club América Femenil
Tigres Femenil

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

