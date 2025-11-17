Tigres vs América: así quedó la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

La Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ya tiene a sus protagonistas: Tigres Femenil y América. Las Amazonas avanzaron tras superar a Cruz Azul con un global de 2-1, mientras que las Águilas aseguraron su pase al vencer a Chivas en las Semifinales. Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos por el título del Circuito Rosa.

El formato de la Final mantiene la ventaja de localía para Tigres, líderes de la temporada regular. El partido de Ida se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, con fecha tentativa para el jueves 20 de noviembre, mientras que la Vuelta será en el Estadio Universitario el domingo 23 de noviembre. Este estadio ha sido un punto fuerte para las Amazonas, que en todo el torneo solo registraron una derrota en casa, frente a Pachuca en la Jornada 7 con marcador de 2-3.

Tigres Femenil cerró la fase regular en la primera posición con 42 puntos, producto de 13 victorias, tres empates y una derrota. El equipo también fue la mejor ofensiva, con 60 goles a favor y 11 en contra. En la Liguilla, las Amazonas dejaron de ser tan contundentes; eliminaron a Juárez por la mínima en Cuartos de Final y superaron a Cruz Azul en Semifinales, tras un empate 1-1 en la Ida y un triunfo 2-1 en la Vuelta.