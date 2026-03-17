¿Cómo ver el Mundial 2026 en YouTube? FIFA confirma partidos en vivo y 10 minutos gratis de cada juego

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Fútbol
/ 17 marzo 2026
    ¿Cómo ver el Mundial 2026 en YouTube? FIFA confirma partidos en vivo y 10 minutos gratis de cada juego
    YouTube será plataforma preferente de la FIFA rumbo al Mundial 2026, con contenido exclusivo, highlights extendidos y nuevas opciones digitales para seguir la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. FOTO: ESPECIAL

La FIFA confirmó un acuerdo con YouTube para el Mundial 2026, en el que la plataforma será socio preferente para distribuir highlights extendidos, contenido exclusivo, transmisiones parciales en vivo y algunos partidos completo

La FIFA dio un paso clave en su estrategia digital rumbo a la Copa del Mundo de 2026 al anunciar un acuerdo con YouTube para convertir a la plataforma en su Preferred Platform durante el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La alianza busca ampliar el alcance del certamen más importante del futbol con nuevas opciones de consumo para millones de aficionados en todo el planeta.

De acuerdo con el organismo rector del futbol mundial, el convenio permitirá que los socios oficiales de medios publiquen en YouTube resúmenes extendidos, videos detrás de cámaras, Shorts y contenido on demand, con el objetivo de reforzar la promoción del torneo y enganchar a nuevas audiencias.

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Además, por primera vez en la historia del Mundial, esos socios tendrán la posibilidad de transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en sus respectivos canales de YouTube.

La gran novedad es que también habrá autorización para que los media partners puedan emitir una selección de partidos completos en YouTube, aunque la FIFA no detalló aún cuáles encuentros estarán disponibles ni en qué territorios aplicará esta opción.

El anuncio deja claro que no se trata de una liberación total de derechos del Mundial 2026 en la plataforma, sino de una fórmula híbrida para impulsar el alcance digital de la competencia y dirigir tráfico hacia las transmisiones oficiales.

Otro de los puntos fuertes del acuerdo entre FIFA y YouTube será el acceso a contenido premium en el canal oficial del organismo, así como la apertura del archivo digital histórico del futbol internacional.

Esto significa que los aficionados también podrán encontrar partidos completos de ediciones pasadas, momentos icónicos y materiales históricos para calentar motores antes del arranque de la justa mundialista.

La FIFA también adelantó que un grupo global de creadores de contenido en YouTube tendrá acceso especial al Mundial 2026 para generar historias humanas, análisis tácticos y material detrás de cámaras.

El secretario general del organismo, Mattias Grafström, destacó que esta alianza busca conectar con las nuevas generaciones y ofrecer maneras inéditas de vivir el torneo.

Por su parte, Justin Connolly, directivo de YouTube, subrayó que la plataforma apostará por una experiencia interactiva, global y centrada en los fans.

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La Copa del Mundo de 2026 será histórica porque contará con 48 selecciones y 104 partidos, por lo que la estrategia digital de la FIFA apunta a convertir a YouTube en una ventana complementaria clave para seguir el evento.

Para México, país anfitrión, el acuerdo también representa una oportunidad de acercar todavía más el Mundial a una audiencia masiva acostumbrada al consumo móvil, inmediato y bajo demanda.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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