¡Golpe sobre la mesa! Rayados ficha a Hugo Cuypers, el líder de goleo de la MLS

Rayados sacudió el mercado de fichajes de la Liga MX. Monterrey anunció oficialmente la contratación de Hugo Cuypers, delantero belga que llega procedente del Chicago Fire como líder de goleo de la MLS 2026 para reforzar el ataque de La Pandilla. “Potencia, gol y entrega para nuestro ataque”, publicó el conjunto albiazul al presentar al futbolista de 29 años, quien firmará por tres temporadas. La operación rondaría los 7.5 millones de dólares, más 500 mil en variables.

Cuypers aterriza en Nuevo León en uno de los mejores momentos de su carrera. El nacido en Lieja encabeza la lucha por la Bota de Oro de la Major League Soccer con 13 anotaciones en la presente campaña. Desde su incorporación al Chicago Fire, en febrero de 2024, convirtió 44 goles en 82 partidos oficiales, cifras que explican la apuesta por un delantero de impacto inmediato. ¿Por qué Rayados fichó a Hugo Cuypers? El belga destaca por su movilidad dentro del área, fortaleza física, presión sobre la salida rival y capacidad en el juego aéreo. Su perfil encaja en la propuesta intensa de Matías Almeyda y agrega competencia a una ofensiva que busca recuperar contundencia para disputar el título del Apertura 2026. Antes de llegar a Estados Unidos, Cuypers jugó en Grecia, Francia y Bélgica. Su explosión ocurrió con el Gent: en la temporada 2022-23 fue campeón de goleo de la Primera División belga y terminó el curso con 34 tantos en 56 encuentros de todas las competencias. El atacante explicó que la pasión con la que se vive el futbol mexicano influyó en su decisión.

“La cultura futbolística de México realmente me identifica”, declaró tras llegar a Monterrey; también calificó a Rayados como “un club enorme” y prometió entregar su máximo esfuerzo. Cuypers se suma a Diego Rossi y Orbelín Pineda entre las incorporaciones de Monterrey para el Apertura 2026. Con el goleador de la MLS vestido de albiazul, la directiva fortalece el proyecto de Almeyda y manda un mensaje a la Liga MX: Rayados quiere volver a ser campeón.