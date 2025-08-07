Antoine Griezmann suena como opción en Rayados: Monterrey analiza refuerzos tras salida de Deossa

    Antoine Griezmann suena como opción en Rayados: Monterrey analiza refuerzos tras salida de Deossa
    Antoine Griezmann, actual figura del Atlético de Madrid, ha sido vinculado con Rayados en análisis internos. FOTO: X/ANTOINE GRIEZMANN

Aunque no hay negociaciones en curso, la directiva albiazul estudia opciones internacionales para cubrir el vacío en ataque

El Club Monterrey continúa su estrategia de explorar fichajes internacionales de alto perfil. Luego de concretar incorporaciones como las de Sergio Canales y Sergio Ramos, la directiva analiza nuevas alternativas para reforzar su plantilla, y uno de los nombres que ha surgido en las reuniones internas es el del delantero francés Antoine Griezmann.

Actualmente jugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo en 2018 con la selección francesa, Griezmann no es una prioridad inmediata ni un objetivo cercano. Sin embargo, su nombre ha sido considerado por el cuerpo técnico encabezado por Domènec Torrent como una posibilidad que encaja en el perfil de refuerzo ofensivo que buscan: un jugador con movilidad, visión de juego y capacidad de asociación.

Hasta el momento, no se ha producido ningún contacto oficial entre Rayados, el Atlético de Madrid o el entorno del jugador. La evaluación forma parte del análisis preliminar de mercado, sin que exista una gestión activa o una propuesta formal por su fichaje.

Según información del periodista Alejandro Orvañanos, el salario actual de Griezmann representa un obstáculo importante. Desde el entorno del club madrileño consideran poco probable un acercamiento, ya que el jugador rechazó en su momento una oferta económicamente atractiva de la MLS, lo que refuerza la idea de que su salida no sería sencilla.

La urgencia por reforzar el ataque en Rayados aumentó tras la transferencia del colombiano Nelson Deossa al Real Betis. Su salida dejó un hueco que la directiva busca llenar con un delantero de garantías que complemente al argentino Germán Berterame, quien será clave en el esquema del equipo para el Apertura 2025.

La tendencia en la Liga MX apunta a fichajes con experiencia europea. Ejemplos recientes son Ángel Correa, nuevo refuerzo de Tigres, y la llegada del arquero Keylor Navas a Pumas, lo cual ha abierto la puerta a especulaciones en torno a perfiles como el de Griezmann.

Por ahora, el interés de Monterrey en el delantero francés se limita al ámbito interno. La evolución del mercado determinará si esta posibilidad toma fuerza o se mantiene solo como una referencia en la planeación deportiva.

Con información de Claro Sports

