Antoine Griezmann suena como opción en Rayados: Monterrey analiza refuerzos tras salida de Deossa

El Club Monterrey continúa su estrategia de explorar fichajes internacionales de alto perfil. Luego de concretar incorporaciones como las de Sergio Canales y Sergio Ramos, la directiva analiza nuevas alternativas para reforzar su plantilla, y uno de los nombres que ha surgido en las reuniones internas es el del delantero francés Antoine Griezmann.

Actualmente jugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo en 2018 con la selección francesa, Griezmann no es una prioridad inmediata ni un objetivo cercano. Sin embargo, su nombre ha sido considerado por el cuerpo técnico encabezado por Domènec Torrent como una posibilidad que encaja en el perfil de refuerzo ofensivo que buscan: un jugador con movilidad, visión de juego y capacidad de asociación.

Hasta el momento, no se ha producido ningún contacto oficial entre Rayados, el Atlético de Madrid o el entorno del jugador. La evaluación forma parte del análisis preliminar de mercado, sin que exista una gestión activa o una propuesta formal por su fichaje.

