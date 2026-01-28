Antonio Portales deja Europa y refuerza a la Jaiba Brava en la Liga de Expansión MX

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 28 enero 2026
    Antonio Portales deja Europa y refuerza a la Jaiba Brava en la Liga de Expansión MX
    Antonio Portales vuelve al futbol mexicano tras su paso por Europa y se convierte en nuevo refuerzo de la Jaiba Brava para el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. FOTO: X/JAIBA BRAVA

El defensor mexicano Antonio Portales puso fin a su etapa en el futbol europeo y regresó a México para fichar con la Jaiba Brava del Tampico Madero, de cara al Clausura 2026

Antonio Portales, defensa central mexicano de 29 años originario de Tampico, ha puesto fin a su etapa en el fútbol europeo para regresar a México y convertirse en nuevo jugador de la Jaiba Brava del Tampico Madero, equipo campeón vigente de la Liga de Expansión MX, de cara al Clausura 2026.

El zaguero nacional concluyó su contrato con el Dundee FC de la Scottish Premiership en julio de 2025 y pasó varios meses como agente libre tras su último partido oficial el 22 de febrero en Escocia.

Tras ese periodo sin actividad, la Jaiba Brava oficializó su incorporación a través de sus redes sociales, destacando el regreso del tampiqueño a su tierra natal para aportar experiencia internacional al plantel celeste.

TE PUEDE INTERESAR: Así se disputarán las Semifinales del Australian Open 2026

Portales surgió de las fuerzas básicas del CF Monterrey, y tras pasos por equipos como Atlético de San Luis, Alebrijes de Oaxaca y Atlante, donde destacó en la Liga de Expansión MX, emigró a Europa en 2023 para jugar con Dundee.

En Escocia disputó más de 50 partidos y anotó goles pese a jugar como defensor, consolidándose como figura regular en la defensa escocesa antes de decidir su retorno al fútbol mexicano.

Su fichaje representa un golpe de autoridad para la Jaiba Brava en el mercado invernal, al atraer a un jugador con roce internacional y liderazgo en la zaga, con la misión de fortalecer la defensa del equipo en la pelea por los primeros lugares de la Liga de Expansión.

Portales regresa a una liga que conoce bien y en la que ya fue campeón con el Atlante, aportando un perfil defensivo sólido y liderazgo dentro del terreno de juego.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol
Liga de Expansión MX

Localizaciones


Tampico

Organizaciones


Tampico Madero FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026.

Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026