Antonio Portales deja Europa y refuerza a la Jaiba Brava en la Liga de Expansión MX
El defensor mexicano Antonio Portales puso fin a su etapa en el futbol europeo y regresó a México para fichar con la Jaiba Brava del Tampico Madero, de cara al Clausura 2026
Antonio Portales, defensa central mexicano de 29 años originario de Tampico, ha puesto fin a su etapa en el fútbol europeo para regresar a México y convertirse en nuevo jugador de la Jaiba Brava del Tampico Madero, equipo campeón vigente de la Liga de Expansión MX, de cara al Clausura 2026.
El zaguero nacional concluyó su contrato con el Dundee FC de la Scottish Premiership en julio de 2025 y pasó varios meses como agente libre tras su último partido oficial el 22 de febrero en Escocia.
Tras ese periodo sin actividad, la Jaiba Brava oficializó su incorporación a través de sus redes sociales, destacando el regreso del tampiqueño a su tierra natal para aportar experiencia internacional al plantel celeste.
Portales surgió de las fuerzas básicas del CF Monterrey, y tras pasos por equipos como Atlético de San Luis, Alebrijes de Oaxaca y Atlante, donde destacó en la Liga de Expansión MX, emigró a Europa en 2023 para jugar con Dundee.
En Escocia disputó más de 50 partidos y anotó goles pese a jugar como defensor, consolidándose como figura regular en la defensa escocesa antes de decidir su retorno al fútbol mexicano.
Su fichaje representa un golpe de autoridad para la Jaiba Brava en el mercado invernal, al atraer a un jugador con roce internacional y liderazgo en la zaga, con la misión de fortalecer la defensa del equipo en la pelea por los primeros lugares de la Liga de Expansión.
Portales regresa a una liga que conoce bien y en la que ya fue campeón con el Atlante, aportando un perfil defensivo sólido y liderazgo dentro del terreno de juego.