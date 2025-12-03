Atalanta golea al Genoa de Johan Vásquez y lo elimina de la Coppa Italia 2025-26

/ 3 diciembre 2025
    Atalanta golea al Genoa de Johan Vásquez y lo elimina de la Coppa Italia 2025-26
    Johan Vásquez disputó como titular la dura derrota del Genoa ante Atalanta, resultado que dejó al club fuera de la Coppa Italia. FOTO: EFE

La derrota 4-0 en Bérgamo deja al conjunto de Liguria fuera del torneo y obliga a enfocarse por completo en la Serie A

El Genoa de Johan Vásquez sufrió una de sus derrotas más duras de la temporada al caer 4-0 ante el Atalanta en los Octavos de Final de la Coppa Italia 2025-26, un resultado que terminó con la eliminación del equipo y que evidenció las dificultades que ha tenido el cuadro rossoblù para competir fuera de casa.

El defensor mexicano volvió a aparecer como titular, aunque poco pudo hacer ante la ofensiva avasalladora del conjunto de Bérgamo.

Atalanta impuso condiciones desde los primeros minutos y mantuvo la presión alta en campo rival.

La situación se complicó aún más para el Genoa con la expulsión de Seydou Fini, tras una dura entrada sobre Charles De Ketelaere, dejando al equipo en inferioridad numérica durante más de la mitad del encuentro.

A partir de ahí, el dominio local fue absoluto.

El tramo final del partido resultó lapidario para el Genoa. Primero llegó el 3-0 al minuto 82, en una jugada que inició con un remate cruzado de Gianluca Scamacca y que Mario Pašalić terminó empujando frente al arco.

Ya en tiempo agregado, al 91’, Honest Ahanor ganó un balón aéreo dentro del área y selló el 4-0 definitivo para un Atalanta que no tuvo piedad.

GOLPE ANÍMICO Y CAMBIO DE ENFOQUE PARA JOHAN VÁSQUEZ

Aunque Vásquez cumplió con una actuación ordenada en lo individual, la estructura colectiva del Genoa se derrumbó tras quedarse con 10 hombres.

La eliminación deja al club sin competencia copera y reorienta todos los esfuerzos hacia la Serie A, donde aún necesita sumar puntos para alejarse del fondo de la tabla y estabilizar su temporada.

El Genoa volverá a la actividad del campeonato liguero el próximo lunes 8 de diciembre, en punto de las 11 de la mañana contra el Udinese, con la obligación de mostrar una versión mucho más sólida, especialmente en defensa.

