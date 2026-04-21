Atlas, cerca de cambiar de dueño: Orlegi confirma venta ‘prácticamente’ cerrada

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Fútbol
/ 21 abril 2026
    Atlas, cerca de cambiar de dueño: Orlegi confirma venta ‘prácticamente’ cerrada
    Alejandro Irarragorri informó a jugadores y personal que la venta del Atlas está en su etapa final. FOTO: MEXSPORT
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Orlegi Sports deberá notificar a la Asamblea de Dueños para oficializar la operación, mientras el equipo se juega su pase a la fase final del Clausura 2026

El proceso de venta del Atlas FC se encuentra en su etapa final. Así lo comunicó Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, durante una reunión interna realizada este martes por la mañana.

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio del complejo ubicado en Nextipac, Jalisco, donde estuvieron presentes jugadores de los planteles varonil y femenil, así como personal administrativo y miembros de la directiva. En ese espacio, Irarragorri informó que la operación está “prácticamente” cerrada, aunque todavía faltan algunos pasos formales para concretarla.

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De acuerdo con lo expuesto, en los últimos días se avanzó en las negociaciones con tres grupos de inversionistas: dos con base en Estados Unidos y uno más en México. Para que la transacción se haga oficial, Orlegi deberá notificar primero a la Asamblea de Dueños de la Liga MX, instancia que debe validar el cambio de propietario.

El posible cambio de manos marcaría el cierre de un ciclo que comenzó en mayo de 2019, cuando Orlegi Sports asumió el control del club rojinegro. Durante ese periodo, la institución consiguió resultados relevantes, entre ellos un bicampeonato de liga y un título de Campeón de Campeones. Además, se impulsó el desarrollo de infraestructura con la construcción de “La Academia”, centro de formación que se ha posicionado como uno de los más completos en el país.

El proceso de venta fue anunciado públicamente en julio de 2025, cuando el grupo informó que había iniciado la búsqueda de compradores. Para ello, se apoyaron en la firma estadounidense Moelis & Company, encargada de asesorar la operación con el objetivo de garantizar transparencia y solidez financiera.

Mientras se define el futuro administrativo del club, el equipo mantiene su actividad en la recta final del torneo. Bajo la dirección técnica de Diego Cocca, Atlas se prepara para enfrentar a Tigres UANL en un partido clave para sus aspiraciones.

El conjunto rojinegro necesita sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final del Clausura 2026. Posteriormente, cerrará la fase regular con un duelo ante Club América, encuentro que podría definir su posición en la tabla.

Así, el club tapatío encara días decisivos tanto en lo deportivo como en lo institucional, con un proceso de venta que está cerca de concretarse y un cierre de torneo que definirá su continuidad en la competencia.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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