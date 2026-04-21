Santos enfrenta a Atlético de San Luis tras su eliminación en el Clausura 2026

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Fútbol
/ 21 abril 2026
    Santos enfrenta a Atlético de San Luis tras su eliminación en el Clausura 2026
    El Estadio Alfonso Lastras será escenario de un partido importante para el cierre de Santos. FOTO: ESPECIAL

Ya sin posibilidades de clasificar, Santos Laguna visita a Atlético de San Luis con la necesidad de sumar para no comprometer su lugar en la tabla de cocientes

En la última jornada doble de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, Santos Laguna confirmó su eliminación tras la fecha 15, luego de una derrota en casa frente a Atlas que dejó sin margen de reacción al conjunto lagunero.

El encuentro, disputado en el Estadio Corona, representó el último “Clásico Orlegi” bajo el actual esquema de propiedad, en medio del proceso de cambio de dueño del club tapatío. El resultado favoreció a la visita por marcador de 1-0, con un gol en la primera mitad que terminó por definir el rumbo del partido.

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Para Santos, el compromiso evidenció los problemas que han marcado su torneo. La falta de contundencia volvió a ser determinante, especialmente en jugadas claras frente al arco. El delantero argentino Lucas Di Yorio tuvo dos oportunidades que pudieron cambiar el desarrollo del encuentro: primero, en un contragolpe que terminó con un disparo desviado, y después, en la segunda parte, con un penal que fue detenido por el arquero colombiano Camilo Vargas.

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Con este resultado, el equipo dirigido desde el banquillo por los Guerreros se mantiene en la parte baja de la clasificación general y sin posibilidades matemáticas de acceder siquiera al repechaje. El cierre del torneo, sin embargo, mantiene relevancia en otro frente: la tabla de cocientes.

Actualmente, Santos se ubica en la posición 16 de dicha tabla, un aspecto que cobra importancia de cara a futuras sanciones económicas dentro del sistema de la liga. La goleada sufrida por Puebla ante Chivas ayudó a que los laguneros no descendieran más posiciones, pero la diferencia sigue siendo corta, por lo que sumar puntos en las últimas fechas será clave.

El siguiente compromiso para Santos será como visitante frente a Atlético de San Luis, en duelo programado para el miércoles 22 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras. El partido será transmitido a través de ESPN, Disney+ y ViX.

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Para este encuentro, Santos podría alinear con Carlos Acevedo en la portería; una línea defensiva con Emmanuel Echeverría, Bruno Amione, Kevin Balanta y Kevin Picón; en medio campo, Javier Güémez, Aldo López y Salvador Mariscal; mientras que en el ataque aparecerían Ezequiel Bullaude, Fran Villalba y Lucas Di Yorio.

Sin opciones de clasificar, el cierre del torneo se presenta como una oportunidad para ajustar detalles y evitar complicaciones mayores en la tabla porcentual.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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