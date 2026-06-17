Austria vence 3-1 a Jordania y vuelve con triunfo histórico al Mundial 2026

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    Austria vence 3-1 a Jordania y vuelve con triunfo histórico al Mundial 2026
    Marko Arnautovic firmó de penal el gol que selló el triunfo de Austria 3-1 sobre Jordania en el Mundial 2026. FOTO: AP

Austria derrotó 3-1 a Jordania en el Grupo J del Mundial 2026, en una noche marcada por el VAR, un autogol y el debut histórico jordano

Austria volvió a una Copa del Mundo con una victoria de peso, aunque mucho más trabajada de lo que reflejó el marcador. En su debut dentro del Grupo J del Mundial 2026, el cuadro europeo venció 3-1 a Jordania en el Estadio de la Bahía de San Francisco y sumó tres puntos que lo colocan en carrera dentro de un sector donde también aparece Argentina.

El partido comenzó con Austria intentando imponer jerarquía y ritmo. La recompensa llegó al minuto 20, cuando Romano Schmid sacó un disparo potente desde fuera del área para abrir el marcador y encaminar una noche que parecía bajo control europeo. Sin embargo, Jordania no se desordenó ni se conformó con resistir.

El equipo asiático, debutante absoluto en la Copa del Mundo, encontró su momento en el complemento. Ali Olwan apareció al 49’ para firmar el empate y, de paso, marcar el primer gol de Jordania en la historia de los Mundiales, un tanto que encendió la ilusión de una selección que compitió con personalidad pese a llegar como víctima ante los pronósticos.

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La reacción de Austria no fue inmediata, pero sí efectiva. El duelo entró en una zona de tensión, con Jordania creciendo emocionalmente y los austriacos obligados a recuperar el control. Primero, el VAR anuló una acción que pudo cambiar el rumbo, pero después el equipo europeo volvió a golpear con un autogol de Yazan Al-Arab tras un tiro de esquina al minuto 67.

El cierre terminó por inclinar la balanza. Con Jordania lanzada en busca de otro empate histórico, Austria encontró el espacio definitivo y selló el 3-1 en tiempo agregado por la vía del penal, cobrado por Marko Arnautovic. El tanto apagó cualquier intento de rebelión y confirmó una victoria que tuvo más oficio que brillo.

Más allá del marcador, el triunfo tuvo un peso especial: Austria ganó un partido mundialista por primera vez en 36 años y celebró su regreso al torneo después de una larga ausencia. Para Jordania, la derrota dolió, pero su presentación dejó una huella histórica por el primer gol de su historia en el máximo escenario del futbol.

Con este resultado, Austria toma aire en el Grupo J y se prepara para un reto mayor frente a Argentina, mientras Jordania tendrá que corregir rápido si quiere mantenerse con vida en una zona que no perdona errores. La Copa del Mundo 2026 apenas comienza para ambos, pero la noche en San Francisco ya dejó una postal clara: Austria volvió para competir y Jordania llegó para hacerse escuchar.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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