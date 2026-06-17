Austria vence 3-1 a Jordania y vuelve con triunfo histórico al Mundial 2026

Austria volvió a una Copa del Mundo con una victoria de peso, aunque mucho más trabajada de lo que reflejó el marcador. En su debut dentro del Grupo J del Mundial 2026, el cuadro europeo venció 3-1 a Jordania en el Estadio de la Bahía de San Francisco y sumó tres puntos que lo colocan en carrera dentro de un sector donde también aparece Argentina.

El partido comenzó con Austria intentando imponer jerarquía y ritmo. La recompensa llegó al minuto 20, cuando Romano Schmid sacó un disparo potente desde fuera del área para abrir el marcador y encaminar una noche que parecía bajo control europeo. Sin embargo, Jordania no se desordenó ni se conformó con resistir.

El equipo asiático, debutante absoluto en la Copa del Mundo, encontró su momento en el complemento. Ali Olwan apareció al 49’ para firmar el empate y, de paso, marcar el primer gol de Jordania en la historia de los Mundiales, un tanto que encendió la ilusión de una selección que compitió con personalidad pese a llegar como víctima ante los pronósticos.