Brian Rodríguez lidera triunfo del América ante Necaxa en el Ciudad de los Deportes

El América encontró por fin el camino al gol y lo tradujo en su primera victoria del torneo al imponerse 2-0 al Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes. Luego de más de 300 minutos sin festejar en el campeonato, las Águilas lograron destrabar un inicio complicado gracias a la inspiración de Brian Rodríguez.

El atacante uruguayo abrió el marcador al minuto 35 con un disparo de larga distancia que tomó efecto tras rebotar en la espalda de Agustín Oliveros y terminó incrustándose en el ángulo, una acción que puso fin a la sequía azulcrema de 305 minutos sin anotar.

Pocos minutos después, al 39, Víctor Dávila amplió la ventaja tras aprovechar una asistencia del propio Rodríguez y definir desde el centro del área, consolidando un primer tiempo efectivo para el conjunto local.