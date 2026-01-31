Brian Rodríguez lidera triunfo del América ante Necaxa en el Ciudad de los Deportes

Fútbol
/ 31 enero 2026
    Brian Rodríguez lidera triunfo del América ante Necaxa en el Ciudad de los Deportes
    El América disputó su primer triunfo del campeonato en el Estadio Ciudad de los Deportes. FOTO: MEXPSORT

El América puso fin a una sequía de 305 minutos sin anotar y logró su primer triunfo del torneo al derrotar 2-0, con goles de Brian Rodríguez y Víctor Dávila

El América encontró por fin el camino al gol y lo tradujo en su primera victoria del torneo al imponerse 2-0 al Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes. Luego de más de 300 minutos sin festejar en el campeonato, las Águilas lograron destrabar un inicio complicado gracias a la inspiración de Brian Rodríguez.

El atacante uruguayo abrió el marcador al minuto 35 con un disparo de larga distancia que tomó efecto tras rebotar en la espalda de Agustín Oliveros y terminó incrustándose en el ángulo, una acción que puso fin a la sequía azulcrema de 305 minutos sin anotar.

TE PUEDE INTERESAR: América confirma la salida de Allan Saint-Maximin en medio de denuncia por racismo

Pocos minutos después, al 39, Víctor Dávila amplió la ventaja tras aprovechar una asistencia del propio Rodríguez y definir desde el centro del área, consolidando un primer tiempo efectivo para el conjunto local.

El triunfo permitió al América llegar a cinco puntos y escalar de manera provisional a la novena posición de la tabla, mientras que Necaxa se quedó con tres unidades en el lugar 15.

El encuentro estuvo marcado también por movimientos relevantes fuera del campo. Álvaro Fidalgo no fue convocado debido a negociaciones para regresar al futbol español, situación que generó atención al tratarse de una pieza clave del equipo en los últimos torneos.

En contraste, Henry Martín volvió a tener minutos tras una larga ausencia por lesión. El delantero ingresó de cambio al minuto 58, sumando ritmo competitivo luego de no jugar desde la jornada ocho del certamen anterior.

Horas antes del partido, el club anunció la rescisión del contrato de Allan Saint-Maximin, quien cerró su etapa con el América tras seis meses, 14 partidos disputados, tres goles y dos asistencias, en medio de una denuncia pública por actos de racismo contra sus hijos.

Con este resultado, las Águilas dejaron atrás el peor arranque sin goles de su historia desde 1970 y tomaron un respiro en el torneo.

