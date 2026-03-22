Victoria en Torreón: Santos Laguna derrota 2-1 al Puebla en el Estadio Corona
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Santos Laguna derrotó 2-1 al Puebla en Coahuila, en un duelo clave de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX; los Guerreros sumaron su segundo triunfo del torneo
Santos Laguna aprovechó su localía en la Comarca Lagunera y venció 2-1 al Puebla en el TSM Corona, resultado que le permitió volver a sumar de a tres en el Clausura 2026 y cortar un nuevo tramo de presión en el fondo de la tabla.
El conjunto lagunero llegó a ocho puntos tras 12 partidos, aunque todavía se mantiene en el último lugar por diferencia de goles, mientras que La Franja se quedó con 12 unidades en la posición 13.
Durante el primer tiempo, el cuadro santista generó varias aproximaciones, principalmente con Lucas Di Yorio como referencia ofensiva, pero la falta de contundencia y las intervenciones del arquero poblano evitaron que el marcador se moviera antes del descanso.
Puebla resistió en un arranque equilibrado, aunque poco a poco perdió control ante el empuje de los locales.
La diferencia llegó en el complemento. Ezequiel Bullaude abrió el marcador al minuto 59 tras aparecer libre dentro del área y definir de primera intención.
Poco después, al 65’, Aldo López amplió la ventaja para Santos luego de una asistencia de Di Yorio, firmando el 2-0 que parecía encaminar una tarde tranquila para los de Torreón. Puebla reaccionó al 73’ con tanto de Owen González, quien definió por encima de Carlos Acevedo para acercar a la visita y ponerle tensión al cierre.
Además del triunfo, Santos encontró una bocanada de confianza en casa, algo valioso en una campaña complicada para los Guerreros. El resultado también frenó a Puebla en su intento por acercarse a la zona de liguilla, en un torneo donde cada punto ya pesa rumbo al cierre de la fase regular.
Tras la Fecha FIFA de marzo, Puebla reanudará su actividad ante FC Juárez el viernes 3 de abril, mientras que Santos recibirá al América el sábado 4 de abril, ambos en la continuación de la Jornada 13 del Clausura 2026.