Victoria en Torreón: Santos Laguna derrota 2-1 al Puebla en el Estadio Corona

Santos Laguna aprovechó su localía en la Comarca Lagunera y venció 2-1 al Puebla en el TSM Corona, resultado que le permitió volver a sumar de a tres en el Clausura 2026 y cortar un nuevo tramo de presión en el fondo de la tabla.

El conjunto lagunero llegó a ocho puntos tras 12 partidos, aunque todavía se mantiene en el último lugar por diferencia de goles, mientras que La Franja se quedó con 12 unidades en la posición 13.

Durante el primer tiempo, el cuadro santista generó varias aproximaciones, principalmente con Lucas Di Yorio como referencia ofensiva, pero la falta de contundencia y las intervenciones del arquero poblano evitaron que el marcador se moviera antes del descanso.