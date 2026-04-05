César Montes anota con Lokomotiv: El gran momento del ‘Cachorro’ de cara al Mundial 2026

César Montes volvió a hacerse presente en el marcador con el Lokomotiv de Moscú y confirmó que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada en Rusia. El zaguero mexicano anotó este domingo en el duelo ante Spartak de Moscú, correspondiente a la Jornada 23 de la Liga Premier de Rusia, aunque su equipo terminó cayendo 2-1 en un partido que comenzó cuesta arriba para el conjunto local. El llamado “Cachorro” abrió el marcador al minuto 23, cuando apareció dentro del área en una jugada a balón parado y conectó de cabeza para vencer al arquero rival. Fue una acción que volvió a exhibir una de las grandes fortalezas del exdefensor de Rayados de Monterrey: su poderío aéreo, tanto en defensa como en ataque.

César Montes liga partidos consecutivos con gol en Rusia La anotación frente al Spartak significó el segundo partido consecutivo con gol para César Montes, luego de que también había marcado antes de la Fecha FIFA en el encuentro frente al Akron Togliatti. Esa racha ofensiva le permite reafirmar su peso dentro del Lokomotiv en un momento clave de la campaña y también en la antesala del Mundial 2026, donde apunta a ser una pieza fija en la defensa de la Selección Mexicana.

El central mexicano regresó recientemente de la actividad con el Tricolor y ha mantenido el ritmo competitivo en Europa. Su presente resulta especialmente valioso para Javier Aguirre, que lo considera uno de los líderes defensivos junto a Johan Vásquez de cara a la Copa del Mundo. Montes participó en los amistosos recientes ante Portugal y Bélgica, manteniéndose como una de las referencias en la zaga nacional. Así quedó el Lokomotiv tras la derrota ante Spartak Aunque el gol de Montes ilusionó al Lokomotiv, el equipo no pudo sostener la ventaja y terminó perdiendo 2-1. Aun así, el club moscovita se mantiene en la pelea de la parte alta de la tabla, ubicado en el tercer lugar con 44 puntos después de 23 partidos, solo por detrás de Krasnodar y Zenit. Para César Montes, el tanto representa mucho más que una estadística: es una muestra de confianza, continuidad y protagonismo en un cierre de temporada donde busca llegar en plenitud con su club y con México.

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