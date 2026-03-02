César Ramos y dos árbitros mexicanos, varados en Catar tras cierre de espacio aéreo en Medio Oriente

Los árbitros mexicanos César Arturo Ramos Palazuelos, Alberto Morín y Marco Bisguerra permanecen en Catar a la espera de una ruta segura para regresar a México, luego de que su vuelo fuera desviado ante el cierre del espacio aéreo en distintas zonas de Medio Oriente.

De acuerdo con información confirmada por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), los tres silbantes se encuentran hospedados en un hotel de Doha y están a salvo, mientras las autoridades revisan las opciones disponibles para su retorno. La situación se originó tras una serie de bombardeos en la región que obligaron a modificar itinerarios comerciales y suspender operaciones en algunos aeropuertos.

Los árbitros FIFA habían sido invitados a dirigir encuentros en el extranjero durante los últimos días. Ramos Palazuelos encabezó el cuerpo arbitral en el partido correspondiente a la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq. Posteriormente, junto a Morín y Bisguerra, participaron en compromisos de la liga de Emiratos Árabes Unidos, donde trabajaron en el duelo entre Al Wahda FC y Al Jazira Club, así como en el encuentro entre Khor Fakkan Club y Al Ain FC.