César Ramos y dos árbitros mexicanos, varados en Catar tras cierre de espacio aéreo en Medio Oriente
La FMF y la Secretaría de Relaciones Exteriores mantienen comunicación constante mientras se define la ruta para su retorno a México
Los árbitros mexicanos César Arturo Ramos Palazuelos, Alberto Morín y Marco Bisguerra permanecen en Catar a la espera de una ruta segura para regresar a México, luego de que su vuelo fuera desviado ante el cierre del espacio aéreo en distintas zonas de Medio Oriente.
De acuerdo con información confirmada por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), los tres silbantes se encuentran hospedados en un hotel de Doha y están a salvo, mientras las autoridades revisan las opciones disponibles para su retorno. La situación se originó tras una serie de bombardeos en la región que obligaron a modificar itinerarios comerciales y suspender operaciones en algunos aeropuertos.
Los árbitros FIFA habían sido invitados a dirigir encuentros en el extranjero durante los últimos días. Ramos Palazuelos encabezó el cuerpo arbitral en el partido correspondiente a la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq. Posteriormente, junto a Morín y Bisguerra, participaron en compromisos de la liga de Emiratos Árabes Unidos, donde trabajaron en el duelo entre Al Wahda FC y Al Jazira Club, así como en el encuentro entre Khor Fakkan Club y Al Ain FC.
Cuando se disponían a emprender el regreso a México, las restricciones aéreas provocaron que el vuelo comercial en el que viajaban fuera redirigido a Catar. Desde entonces, la FMF mantiene contacto constante con ellos y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha brindado apoyo consular y seguimiento a la situación.
A través de un comunicado, la Comisión de Árbitros detalló que, desde el sábado pasado, se estableció comunicación directa con los silbantes, luego de que no pudieran salir de la región por el cierre temporal del espacio aéreo en varios aeropuertos de Medio Oriente. También señaló que continúan atentos a las indicaciones de las autoridades locales y a la evolución de las condiciones de vuelo.
Hasta el momento no se ha definido la aerolínea ni la ruta específica que permitirá el regreso de los árbitros internacionales. Se prevé que este lunes se tomen decisiones en torno al itinerario, una vez que se evalúen las alternativas disponibles.
En el plano local, el último partido dirigido por César Ramos en la Liga MX fue el correspondiente a la Jornada 6, cuando estuvo al frente del Clásico Nacional entre América y Guadalajara. Mientras tanto, su retorno y el de sus asistentes dependerá de la reapertura y estabilidad de las operaciones aéreas en la región.