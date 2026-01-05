Charlyn Corral lidera el Top 10 de goleadoras del mundo según la IFFHS

Charlyn Corral volvió a colocar su nombre en la élite del futbol femenil mundial al liderar el Top 10 de goleadoras del planeta, de acuerdo con el ranking anual de la IFFHS.

La delantera mexicana cerró el año calendario 2025 como la máxima anotadora a nivel global, reafirmando su dominio ofensivo y su impacto internacional.

La atacante de Pachuca encabezó el listado con 57 goles, cifra que la colocó por encima de algunas de las principales figuras del futbol europeo y americano.

El registro corresponde a los tantos convertidos en competiciones oficiales de liga durante el año, criterio que utiliza la IFFHS para elaborar su clasificación anual de mejores goleadoras del mundo.

Detrás de la futbolista mexicana aparecieron nombres de peso en el escenario internacional.