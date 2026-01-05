Charlyn Corral lidera el Top 10 de goleadoras del mundo según la IFFHS
La delantera mexicana de Pachuca cerró 2025 como la máxima anotadora a nivel global con 57 goles, superando a figuras de Europa y consolidando el peso de la Liga MX Femenil
Charlyn Corral volvió a colocar su nombre en la élite del futbol femenil mundial al liderar el Top 10 de goleadoras del planeta, de acuerdo con el ranking anual de la IFFHS.
La delantera mexicana cerró el año calendario 2025 como la máxima anotadora a nivel global, reafirmando su dominio ofensivo y su impacto internacional.
La atacante de Pachuca encabezó el listado con 57 goles, cifra que la colocó por encima de algunas de las principales figuras del futbol europeo y americano.
El registro corresponde a los tantos convertidos en competiciones oficiales de liga durante el año, criterio que utiliza la IFFHS para elaborar su clasificación anual de mejores goleadoras del mundo.
Detrás de la futbolista mexicana aparecieron nombres de peso en el escenario internacional.
La polaca Ewa Pajor, actual jugadora del Barcelona, ocupó el segundo lugar con 45 anotaciones, mientras que la inglesa Katie Wilkinson, del Rangers, se ubicó tercera con 42 goles.
El Top 10 se completó con atacantes de ligas como Países Bajos, Suecia, Brasil y México.
El listado también reflejó el crecimiento y la competitividad de la Liga MX Femenil, que colocó a varias de sus representantes entre las máximas romperredes del mundo.
Además de Corral, Aerial Chavarin con Cruz Azul y Montserrat Saldívar con América aparecieron dentro del Top 10, un hecho que subraya el peso ofensivo del torneo mexicano en el panorama internacional.
Para Charlyn Corral, este reconocimiento representa la consolidación de una trayectoria marcada por la constancia y la efectividad frente al arco.
La delantera no solo ha sido referente en México, sino que ha logrado sostener su nivel a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un parámetro global del gol femenil y en una de las figuras más influyentes del futbol internacional en los últimos años.