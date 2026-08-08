Chicago Fire vs Santos Laguna: Guerreros se juegan la vida en Leagues Cup 2026; horario y transmisión

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    Chicago Fire vs Santos Laguna: Guerreros se juegan la vida en Leagues Cup 2026; horario y transmisión
    Santos Laguna necesita sumar en Illinois después de comenzar la Leagues Cup 2026 con una derrota ante New York City FC. FOTO: ESPECIAL

Los Guerreros buscan frenar una racha de cuatro derrotas y conservar sus opciones de avanzar a los Cuartos de Final

Santos Laguna afrontará una noche decisiva en la Leagues Cup 2026 cuando visite al Chicago Fire este domingo 9 de agosto, en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois.

Los Guerreros necesitan reaccionar para mantener posibilidades reales de avanzar.

El equipo de Renato Paiva comenzó el torneo con una derrota de 2-0 ante New York City FC.

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El tropiezo lo dejó sin puntos y con diferencia de menos dos en la tabla de la Liga MX, por lo que otra caída complicaría su camino antes de cerrar la Fase Uno contra Philadelphia Union, el jueves 13 de agosto.

La urgencia también nace del momento del conjunto lagunero. Santos acumula cuatro derrotas consecutivas entre el Apertura 2026 y la Leagues Cup, racha que ha elevado la presión sobre el técnico portugués.

El cuadro albiverde debe mostrar mayor contundencia, solidez defensiva y capacidad de respuesta.

Chicago Fire llega con un escenario opuesto. Los Men in Red derrotaron 2-0 al Necaxa en su debut, con goles de Jonathan Dean, al minuto 31, y Andrew Gutman, al 69.

El club estadounidense generó 20 disparos, ocho a portería, mientras Chris Brady preservó el cero con seis atajadas.

La principal amenaza será Robert Lewandowski. El delantero polaco viene de marcar un doblete frente a Charlotte FC en la MLS y aporta jerarquía a un ataque en buen momento.

Carlos Acevedo y la última línea deberán elevar su nivel, mientras Lucas Di Yorio aparece como una de las cartas de Santos para romper la sequía ofensiva.

El formato aumenta la exigencia: cada club disputa tres encuentros ante rivales de la otra liga y solo los cuatro mejores de cada tabla, MLS y Liga MX, avanzan a Cuartos de Final.

Ganar en Chicago daría oxígeno a los Guerreros y podría devolverles confianza en medio de los resultados adversos.

El Chicago Fire vs Santos Laguna comenzará a las 6:00 de la tarde, y podrá verse en vivo por Apple TV.

Sin margen para otra actuación discreta, el conjunto de Torreón afrontará en Illinois una prueba que puede definir su futuro internacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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