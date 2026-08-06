Santos Laguna cae ante New York City FC en la Jornada 1 de la Leagues Cup

El New York City FC comenzó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026 al imponerse 2-0 sobre Santos Laguna en el duelo correspondiente a la primera jornada del torneo, resultado que coloca al conjunto de la MLS entre los primeros equipos en sumar una victoria en la competencia. El encuentro ofreció una primera mitad equilibrada, con ambos clubes intentando adueñarse del balón y generar opciones de peligro. Santos buscó aproximarse con transiciones rápidas, mientras que el equipo neoyorquino apostó por elaborar sus ataques desde el mediocampo. Sin embargo, las defensas respondieron con orden y evitaron que cualquiera de los dos pudiera romper el empate antes del descanso.

El marcador permaneció sin movimiento durante los primeros 45 minutos, reflejando un partido en el que las oportunidades claras fueron escasas y las áreas estuvieron bien protegidas.

La historia cambió poco después del reinicio. Apenas al minuto 50, el New York City FC encontró espacios por la banda y consiguió abrir el marcador. Tayvon Gray apareció dentro del área para definir la jugada y poner el 1-0, un gol que modificó el desarrollo del compromiso. Con la desventaja, el conjunto lagunero intentó reaccionar desde el banquillo. El cuerpo técnico realizó varias modificaciones con la intención de refrescar el ataque y encontrar una respuesta ofensiva, aunque el equipo mexicano tuvo dificultades para generar opciones que comprometieran al guardameta rival. Mientras Santos adelantaba líneas, el club estadounidense aprovechó los espacios que dejó la visita. Al minuto 66 llegó la jugada que terminó por definir el encuentro. Andrés Perea habilitó a Nico Cavallo, quien resolvió la acción con un remate que superó al arquero santista para colocar el 2-0 definitivo. Con esa ventaja, el New York City FC administró el ritmo del partido durante el tramo final y evitó que Santos encontrara una reacción que cambiara el rumbo del marcador.

El resultado representa un inicio positivo para el conjunto neoyorquino en la fase de grupos de la Leagues Cup, mientras que Santos Laguna arrancó el torneo sin unidades y ahora estará obligado a sumar en su siguiente compromiso para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Para el equipo mexicano, el desafío será mejorar su producción ofensiva y corregir las desatenciones defensivas que marcaron diferencia en la segunda mitad, donde el New York City FC aprovechó sus oportunidades para asegurar los tres puntos en su presentación. ASÍ TRANSCURRIÓ EL RESTO DE LA JORNADA La primera jornada de la Leagues Cup 2026 dejó resultados divididos para los clubes mexicanos, con algunos triunfos importantes y varias derrotas ante equipos de la MLS. Uno de los equipos que logró sacar ventaja fue Cruz Azul, que derrotó 1-0 al Philadelphia Union en territorio estadounidense. La Máquina resolvió el encuentro con un gol tempranero de José Paradela, quien marcó al minuto 3 con un disparo cruzado desde fuera del área. El conjunto dirigido por Joel Huiqui controló el ritmo del partido y sumó sus primeros tres puntos en el torneo.

En contraste, Necaxa cayó 2-0 frente al Chicago Fire. El cuadro estadounidense abrió el marcador al minuto 30 por conducto de Jonathan Dean y sentenció el encuentro al 68’ con anotación de Andrew Gutman. Los Rayos buscaron reaccionar en la segunda mitad, pero no lograron concretar sus oportunidades. Los Xolos de Tijuana también iniciaron con derrota al perder 2-0 ante Austin FC. Joseph Rosales adelantó al equipo texano al minuto 16 y Jon Gallagher amplió la ventaja antes del descanso. La situación se complicó para el conjunto fronterizo tras la expulsión de Iván Tona al minuto 70. Por su parte, América tuvo una presentación positiva al vencer 3-1 a San Diego FC en el Estadio Banorte. Brian Rodríguez fue protagonista con gol y asistencia, en un partido donde las Águilas mostraron mayor contundencia ofensiva.

Además, Puebla no pudo sumar en su debut al caer 5-2 ante Portland Timbers. El equipo de la MLS tomó ventaja desde los primeros minutos y, aunque el cuadro poblano encontró respuestas ofensivas, no logró remontar el marcador. Ariel Lassiter y Cole Bassett encabezaron el ataque del conjunto local con dos goles cada uno. Con estos resultados, la Liga MX registró una jornada con triunfos de Cruz Azul y América, pero también con tropiezos de Santos Laguna, Necaxa, Tijuana y Puebla ante representantes de la MLS.