Javier Aguirre lanza ultimátum en la Selección Mexicana: Quien no reporte queda fuera del Mundial 2026

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    Javier Aguirre lanza ultimátum en la Selección Mexicana: Quien no reporte queda fuera del Mundial 2026
    Javier Aguirre fue tajante en el CAR: los convocados que no se presenten a la concentración de la Selección Mexicana quedarán fuera del Mundial 2026. FOTO: IMAGO

El técnico de la Selección Mexicana respaldó el comunicado de la FMF y aclaró que todos los convocados deberán presentarse este miércoles en el CAR, en medio de la polémica con clubes de la Liga MX

Javier Aguirre puso fin a las dudas en torno a la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. En una breve rueda de prensa realizada este miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, el técnico nacional fue tajante: los jugadores convocados deberán presentarse sí o sí al llamado del Tricolor o quedarán fuera de la Copa del Mundo.

La postura del “Vasco” llegó después de horas de tensión entre la Federación Mexicana de Futbol y algunos clubes de la Liga MX, principalmente por la situación de futbolistas que todavía tienen actividad en Liguilla y Concachampions.

La FMF había emitido un comunicado en el que advirtió que, por instrucción del cuerpo técnico, cualquier jugador que no acudiera a la concentración quedaría fuera del Mundial 2026.

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“Hoy están citados los jugadores, los convocados, para cenar todos juntos a las 8 de la noche”, declaró Aguirre, quien respaldó por completo la determinación de la Selección Mexicana.

El entrenador añadió que el comunicado era claro y remató con una frase directa: “El que no venga, pues estará fuera del Mundial”.

El técnico también dejó claro que no habrá margen para excepciones. “No podemos ser flexibles”, señaló el estratega, al reiterar que la concentración forma parte de un plan aprobado con anterioridad rumbo a la justa que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Aguirre intentó bajar el tono de la polémica al asegurar que, desde su perspectiva, el acuerdo con los clubes se mantiene vigente.

“Es un pacto, un proyecto que no se ha roto”, afirmó el seleccionador, quien además agradeció especialmente a Chivas y Toluca por el apoyo mostrado pese al momento deportivo que atraviesan ambos equipos.

La controversia creció luego de que trascendiera que Toluca buscaba contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para la vuelta de la Semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf ante LAFC, pese al acuerdo para liberar a los convocados a partir de este 6 de mayo.

La situación provocó molestia en Chivas, club que cuenta con varios elementos llamados por Aguirre y que también disputa la fase final del Clausura 2026.

De acuerdo con el plan de trabajo de la Selección Mexicana, los jugadores de la Liga MX convocados deben iniciar concentración en la Ciudad de México como parte de la preparación final rumbo al Mundial.

México tiene programados partidos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia antes de debutar el 11 de junio contra Sudáfrica en el Grupo A.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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