¿Pumas será líder general? El triunfo ante Pachuca pone la presión sobre Chivas en el cierre del Clausura 2026

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Fútbol
/ 25 abril 2026
    ¿Pumas será líder general? El triunfo ante Pachuca pone la presión sobre Chivas en el cierre del Clausura 2026
    Pumas venció 2-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo y quedó como líder provisional del Clausura 2026 a la espera del resultado de Chivas ante Xolos. FOTO: MEXSPORT

Con goles de Uriel Antuna y Robert Morales, UNAM llegó a 36 puntos tras imponerse en el Estadio Hidalgo y ahora depende del resultado de Guadalajara ante Xolos

Pumas dio un golpe de autoridad en el cierre de la fase regular del Clausura 2026 al vencer 2-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo, resultado que colocó al conjunto universitario como líder provisional de la Liga MX y lo dejó a la espera del partido de Chivas para conocer si terminará el torneo como superlíder.

El equipo dirigido por Efraín Juárez respondió en una de las salidas más exigentes del calendario y firmó una victoria que puede tener peso directo en la Liguilla.

Con este resultado, los auriazules llegaron a 36 puntos, superaron momentáneamente a Chivas en la tabla general y aseguraron cerrar entre los primeros lugares de la clasificación.

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La victoria universitaria comenzó a tomar forma con el gol de Uriel Antuna, quien abrió el marcador para Pumas en territorio hidalguense. Más tarde, Robert Morales amplió la ventaja desde el punto penal, tanto que sentenció el 0-2 y confirmó una noche redonda para los capitalinos en la Jornada 17 del Clausura 2026.

Pachuca intentó reaccionar en casa, pero se encontró con un Pumas ordenado, un Keylor Navas determinante y hasta con los postes en contra en sus mejores aproximaciones.

Además, los Tuzos terminaron condicionados por expulsiones, lo que complicó todavía más cualquier intento de regreso en la recta final del encuentro.

El triunfo deja a Pumas en una posición privilegiada rumbo a la Liguilla, pero el liderato general todavía no está completamente definido.

Chivas llegó a la última jornada con 35 puntos y con la obligación de vencer a Xolos de Tijuana en el Estadio Akron si quiere recuperar la cima y cerrar como primer lugar del Clausura 2026.

Para Pumas, el cierre de torneo confirma una campaña de alto impacto, con una combinación de solidez defensiva, contundencia ofensiva y capacidad para competir ante rivales directos.

El resultado ante Pachuca no solo le permite superar a uno de los equipos más constantes del campeonato, también manda un mensaje claro antes de la fase final: los universitarios llegan con argumentos para pelear por el título.

Ahora, el desenlace dependerá de lo que ocurra con Chivas. Si el Rebaño no gana su partido ante Tijuana, Pumas se quedará con el superliderato del Clausura 2026; si los rojiblancos suman los tres puntos, recuperarán el primer puesto por diferencia en la última fecha de la fase regular.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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