Chivas hace oficial el fichaje de Jonathan Pérez y cierra su lista de refuerzos

Fútbol
/ 10 febrero 2026
    Chivas hace oficial el fichaje de Jonathan Pérez y cierra su lista de refuerzos
    Chivas confirmó la incorporación de Jonathan Pérez como nuevo jugador del Rebaño Sagrado, con lo que da por concluido su periodo de refuerzos para el torneo en curso. FOTO: CHIVAS

El mediocampista, con formación en la MLS y experiencia en selecciones juveniles de México, ya entrena con el plantel dirigido por Gabriel Milito y apunta a ser una opción en los próximos compromisos

Chivas oficializó este martes 10 de febrero la llegada de Jonathan Pérez como nuevo integrante del plantel rojiblanco, movimiento con el que la directiva dio por cerrado el capítulo de refuerzos para el actual torneo. La incorporación del mediocampista se da en la recta final del registro en la Liga MX y responde a la intención del club de sumar alternativas con recorrido internacional y margen de crecimiento.

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales del Guadalajara, donde se confirmó que el futbolista ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito. De acuerdo con el club, Pérez será considerado de inmediato para los próximos compromisos del equipo, con la posibilidad de aparecer incluso en partidos de alta exigencia como el Clásico Nacional, dependiendo de su adaptación y evolución física.

En su comunicado, la directiva señaló que la llegada del jugador forma parte de una planeación pensada más allá del corto plazo. La apuesta, explicaron, está orientada a elevar la competencia interna y fortalecer un proyecto que busca continuidad en el rendimiento, sin recurrir a incorporaciones de último momento sin encaje claro en la idea de juego.

Chivas también detalló el perfil futbolístico de Pérez y las cualidades que lo llevaron a convertirse en una opción para el equipo. Se trata de un jugador zurdo, con movilidad constante y lectura para encontrar espacios entre líneas. Su capacidad para manejar el balón en corto, decidir con rapidez y asociarse con otros elementos le permite adaptarse a esquemas que priorizan la posesión y la circulación del juego. Además, su golpeo de zurda le ofrece variantes ofensivas, ya sea partiendo desde los costados o participando en zonas interiores.

Jonathan Pérez se formó en las fuerzas básicas del LA Galaxy, institución con la que debutó en el futbol profesional dentro de la Major League Soccer. Posteriormente, tuvo actividad en la USL con Ventura County, experiencia que complementó su proceso antes de dar el salto al Nashville SC en 2024. En ese club encontró mayor regularidad y continuidad, factores que marcaron una etapa de consolidación en su carrera.

En el ámbito internacional, Pérez ha tenido presencia constante en selecciones juveniles de México, con convocatorias en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23. En cuanto a logros colectivos, fue campeón de la Copa de la MLS en 2024 con LA Galaxy y levantó la US Open Cup en 2025 con Nashville, antecedentes que ahora buscará trasladar a su nueva etapa en el futbol mexicano con Chivas.

