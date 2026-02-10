Chivas hace oficial el fichaje de Jonathan Pérez y cierra su lista de refuerzos

Chivas oficializó este martes 10 de febrero la llegada de Jonathan Pérez como nuevo integrante del plantel rojiblanco, movimiento con el que la directiva dio por cerrado el capítulo de refuerzos para el actual torneo. La incorporación del mediocampista se da en la recta final del registro en la Liga MX y responde a la intención del club de sumar alternativas con recorrido internacional y margen de crecimiento.

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales del Guadalajara, donde se confirmó que el futbolista ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito. De acuerdo con el club, Pérez será considerado de inmediato para los próximos compromisos del equipo, con la posibilidad de aparecer incluso en partidos de alta exigencia como el Clásico Nacional, dependiendo de su adaptación y evolución física.

En su comunicado, la directiva señaló que la llegada del jugador forma parte de una planeación pensada más allá del corto plazo. La apuesta, explicaron, está orientada a elevar la competencia interna y fortalecer un proyecto que busca continuidad en el rendimiento, sin recurrir a incorporaciones de último momento sin encaje claro en la idea de juego.