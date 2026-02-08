Chivas acelera por Jonathan Pérez y está cerca de cerrar su fichaje desde el Nashville SC

Chivas está muy cerca de concretar el fichaje del extremo mexicoamericano Jonathan Pérez, de 23 años y actualmente en el Nashville SC de la MLS.

En las últimas horas, la directiva rojiblanca ha intensificado las gestiones para asegurar la incorporación del jugador antes de que cierre la ventana de transferencias en la Liga MX este lunes 9 de febrero.

Según reportes recientes, Chivas ya hizo una oferta formal al Nashville SC por Pérez, elemento ofensivo surgido en la cantera del LA Galaxy y que en 2025 fue adquirido de manera definitiva por Nashville en una transferencia valuada en alrededor de 1.5 millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots

El entrenador del Nashville, B.J. Callaghan, confirmó que el futbolista no fue considerado para su último encuentro debido a “una oportunidad de transferencia” con el club mexicano, lo que apunta a un acuerdo inminente.

Las conversaciones entre ambos clubes ya están en marcha y se baraja la posibilidad de un préstamo con opción de compra como fórmula para agilizar el proceso sin que Chivas tenga que concretar de inmediato una compra definitiva.