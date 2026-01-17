Chivas mantiene paso perfecto; Cruz Azul gana sobre la hora y Tigres empata con Toluca en sábado del Clausura 2026

/ 17 enero 2026
    Chivas mantiene paso perfecto; Cruz Azul gana sobre la hora y Tigres empata con Toluca en sábado del Clausura 2026
    Chivas abrió el camino del triunfo en el Akron con el gol de Armando González, anotación que marcó el rumbo de la victoria rojiblanca y consolidó el paso perfecto del Rebaño en el Clausura 2026 de la Liga MX. FOTO: MEXSPORT

La jornada sabatina del Clausura 2026 dejó también el triunfo de Atlas, además de un empate con la mínima entre Xolos y San Luis

La actividad del sábado en el Clausura 2026 de la Liga MX confirmó el buen arranque de varios aspirantes al protagonismo, con Chivas sosteniendo su paso perfecto, Cruz Azul resolviendo en el cierre, Xolos y Atlas sumando victorias clave, mientras Tigres y Toluca repartieron puntos en el Volcán.

En el Estadio Akron, Chivas volvió a responder a la expectativa y firmó su tercer triunfo del torneo al imponerse 2-1 a Querétaro.

El Rebaño tomó ventaja con un gol tempranero y supo manejar los tiempos del partido para mantenerse invicto y en la parte alta de la tabla, confirmando un inicio sólido bajo su nuevo proyecto deportivo.

Cruz Azul, por su parte, sacó un resultado valioso como visitante al derrotar 1-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

El duelo fue cerrado, con pocas concesiones y marcado por la intensidad en medio campo, hasta que al minuto 78 apareció José Paradela para definir el encuentro y darle tres puntos importantes a La Máquina, que comienza a encontrar regularidad en el arranque del campeonato.

En la frontera, Xolos igualó cartones contra Atlético de San Luis.

El conjunto de Tijuana encontró el gol en el primer tiempo y después administró la ventaja, sin embargo, en el ocaso del duelo, Fidel Barajas hizo el 1-1.

Atlas también celebró en la jornada sabatina al conseguir un triunfo 1-0 sobre Necaxa en condición de visitante.

Los rojinegros mostraron orden defensivo y eficacia en momentos clave para llevarse los tres puntos, resultado que les permite mantenerse competitivos y cerca de los primeros puestos tras las primeras fechas del Clausura 2026.

La noche cerró en el Estadio Universitario con el empate sin goles entre Tigres y Toluca, en un duelo que despertó expectativa por ser reedición de la final reciente.

Ambos equipos generaron opciones, pero las defensivas y los arqueros se impusieron, dejando un punto por lado que mantiene a los dos conjuntos dentro de la pelea, aunque con la sensación de que pudieron llevarse más.

Temas


Futbol
resultados

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Cruz Azul
Tigres UANL

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

