Chivas mantiene paso perfecto; Cruz Azul gana sobre la hora y Tigres empata con Toluca en sábado del Clausura 2026

La actividad del sábado en el Clausura 2026 de la Liga MX confirmó el buen arranque de varios aspirantes al protagonismo, con Chivas sosteniendo su paso perfecto, Cruz Azul resolviendo en el cierre, Xolos y Atlas sumando victorias clave, mientras Tigres y Toluca repartieron puntos en el Volcán.

En el Estadio Akron, Chivas volvió a responder a la expectativa y firmó su tercer triunfo del torneo al imponerse 2-1 a Querétaro.

El Rebaño tomó ventaja con un gol tempranero y supo manejar los tiempos del partido para mantenerse invicto y en la parte alta de la tabla, confirmando un inicio sólido bajo su nuevo proyecto deportivo.

