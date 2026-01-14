Cruz Azul encuentra alivio en Puebla y vence 2-0 al Atlas en el Clausura 2026

Cruz Azul llegó a la jornada 2 del Clausura 2026 con una necesidad clara: ganar y ofrecer señales de estabilidad en medio de semanas agitadas. Sin una sede fija y con cuestionamientos por los resultados recientes y la planeación deportiva, el equipo encontró un respiro al imponerse 2-0 al Atlas en el estadio Cuauhtémoc, un escenario que terminó funcionando como refugio temporal.

El triunfo no resolvió todos los pendientes, pero sí cumplió con lo urgente. Le permitió a La Máquina cortar la presión inmediata y recuperar algo de calma en un entorno marcado por la incertidumbre. Lejos de la Ciudad de México, Cruz Azul respondió con un partido ordenado y efectivo, suficiente para sumar tres puntos que hacían falta.

El marcador se abrió muy temprano. Al minuto 8, Gabriel “Toro” Fernández aprovechó una desatención de la defensa rojinegra, se perfiló dentro del área y definió con precisión ante Camilo Vargas. El gol cambió el tono del partido. La ansiedad disminuyó y Cruz Azul pudo manejar el ritmo con mayor claridad.