Cruz Azul encuentra alivio en Puebla y vence 2-0 al Atlas en el Clausura 2026
El resultado le permitió frenar la presión generada por la falta de sede fija y los cuestionamientos recientes, y ganar tiempo para ajustar su proyecto deportivo
Cruz Azul llegó a la jornada 2 del Clausura 2026 con una necesidad clara: ganar y ofrecer señales de estabilidad en medio de semanas agitadas. Sin una sede fija y con cuestionamientos por los resultados recientes y la planeación deportiva, el equipo encontró un respiro al imponerse 2-0 al Atlas en el estadio Cuauhtémoc, un escenario que terminó funcionando como refugio temporal.
El triunfo no resolvió todos los pendientes, pero sí cumplió con lo urgente. Le permitió a La Máquina cortar la presión inmediata y recuperar algo de calma en un entorno marcado por la incertidumbre. Lejos de la Ciudad de México, Cruz Azul respondió con un partido ordenado y efectivo, suficiente para sumar tres puntos que hacían falta.
El marcador se abrió muy temprano. Al minuto 8, Gabriel “Toro” Fernández aprovechó una desatención de la defensa rojinegra, se perfiló dentro del área y definió con precisión ante Camilo Vargas. El gol cambió el tono del partido. La ansiedad disminuyó y Cruz Azul pudo manejar el ritmo con mayor claridad.
La ventaja se amplió al 28, cuando José Paradela cobró un tiro libre que terminó en el fondo del arco. El tanto tuvo un valor especial para el argentino, quien venía de varios partidos sin anotar. El festejo fue breve, pero reflejó alivio. Para Atlas, el segundo gol representó un golpe complicado de asimilar en la primera mitad.
Durante los primeros 45 minutos, Cruz Azul mostró una versión más activa. Hubo mejor circulación de balón y mayor presencia en campo rival. La inclusión de Agustín Palavecino desde el inicio ayudó a sostener el control en el medio campo y a limitar los avances del Atlas, que tuvo dificultades para generar peligro real.
En el complemento, el partido se ajustó. Cruz Azul optó por un planteamiento más conservador y cedió la iniciativa. Atlas adelantó líneas e intentó reaccionar, aunque con más insistencia que claridad. Andrés Gudiño intervino en los momentos necesarios y sostuvo el cero en su portería sin sobresaltos mayores.
El cierre del encuentro dejó claro el objetivo celeste: asegurar el resultado sin exponerse. No hubo riesgos innecesarios ni concesiones. Con el silbatazo final, el entorno del club encontró una pausa en medio del ruido reciente.
Cruz Azul volverá a jugar como local en el Cuauhtémoc, ahora frente a Puebla, mientras Atlas visitará a Necaxa en el estadio Victoria. Para Nicolás Larcamón, el triunfo significa tiempo y margen de trabajo. Las dudas no desaparecen, pero la presión inmediata quedó contenida.