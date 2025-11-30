¡La voló el ‘Chicharito’! Chivas queda eliminado tras dolorosa derrota ante Cruz Azul

Fútbol
/ 30 noviembre 2025
    ¡La voló el ‘Chicharito’! Chivas queda eliminado tras dolorosa derrota ante Cruz Azul
    Javier “Chicharito” Hernández falló el penal decisivo al 86’, una acción que cambió el rumbo del partido y de la serie ante Cruz Azul. FOTO: MEXSPORT

Cruz Azul eliminó a Chivas de los Cuartos de Final del Apertura 2025 con un golazo de Charly Rodríguez y un penal fallado por Chicharito en los últimos minutos; así quedaron las Semifinales de la Liga MX

Cruz Azul firmó una remontada agónica y avanzó a las Semifinales del Apertura 2025 al derrotar 3-2 a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que sentenció la eliminatoria con marcador global y desató el festejo celeste.

El partido quedó marcado por un episodio dramático: un penal fallado de forma increíble por Javier “Chicharito” Hernández al minuto 86, que pudo haber significado la ventaja definitiva para el Rebaño, pero terminó abriendo la puerta para el golpe final de La Máquina.

Guadalajara había comenzado con gran autoridad. Apenas al minuto 8, Cade Cowell aprovechó un tiro de esquina y empujó el 0-1.

TE PUEDE INTERESAR: Martín Varini nuevo técnico de Necaxa; Pedro Caixinha llega a Juárez

Más adelante, al 35’, Bryan González convirtió el 1-2 parcial que mantenía a los rojiblancos con vida después del empate de Gabriel “Toro” Fernández al 14’.

Con el partido abierto y lleno de tensión, Cruz Azul aceleró en el complemento: Jeremy Márquez marcó el 2-2 al 72’ tras asistencia de Charly Rodríguez.

El momento decisivo llegó al 81’, cuando el VAR señaló penal a favor de Chivas tras falta sobre Santiago Sandoval.

Pero Chicharito, que había ingresado minutos antes, voló su disparo rozando el travesaño ante la mirada incrédula de la afición. La falla monumental rompió el impulso rojiblanco.

Cruz Azul aprovechó emocional y futbolísticamente esa caída: al 90’+7’, Carlos “Charly” Rodríguez apareció desde fuera del área y conectó un derechazo impecable que se clavó en el ángulo para firmar el 3-2 y sellar una remontada inolvidable.

El golazo del mediocampista celeste definió la serie y dejó a Chivas nuevamente fuera en Cuartos de Final.

El Rebaño terminó desesperado en busca del empate, pero ya no hubo tiempo. Chicharito falló una última asistencia entre líneas por fuera de juego y el silbatazo final confirmó el pase cementero.

APERTURA 2025: ASÍ QUEDARON LAS SEMIFINALES DE LA LIGA MX

Rayados, que eliminó al América, enfrentará a Toluca, ganador sobre Bravos; mientras que Cruz Azul, verdugo de Chivas, jugará ante Tigres, que superó a Xolos.

Los duelos de Ida serán el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre y las Vueltas el sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Los horarios oficiales se anunciarán este lunes.

La Máquina sigue soñando con la décima y Chivas se marcha con un sabor amargo, marcado por una falla que cambiará la memoria de esta serie.

Temas


Futbol
Liguilla
resultados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Cruz Azul
Liga MX



Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

