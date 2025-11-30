¡La voló el ‘Chicharito’! Chivas queda eliminado tras dolorosa derrota ante Cruz Azul

Cruz Azul firmó una remontada agónica y avanzó a las Semifinales del Apertura 2025 al derrotar 3-2 a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que sentenció la eliminatoria con marcador global y desató el festejo celeste. El partido quedó marcado por un episodio dramático: un penal fallado de forma increíble por Javier “Chicharito” Hernández al minuto 86, que pudo haber significado la ventaja definitiva para el Rebaño, pero terminó abriendo la puerta para el golpe final de La Máquina. Guadalajara había comenzado con gran autoridad. Apenas al minuto 8, Cade Cowell aprovechó un tiro de esquina y empujó el 0-1. TE PUEDE INTERESAR: Martín Varini nuevo técnico de Necaxa; Pedro Caixinha llega a Juárez

Más adelante, al 35’, Bryan González convirtió el 1-2 parcial que mantenía a los rojiblancos con vida después del empate de Gabriel “Toro” Fernández al 14’. Con el partido abierto y lleno de tensión, Cruz Azul aceleró en el complemento: Jeremy Márquez marcó el 2-2 al 72’ tras asistencia de Charly Rodríguez. El momento decisivo llegó al 81’, cuando el VAR señaló penal a favor de Chivas tras falta sobre Santiago Sandoval. Pero Chicharito, que había ingresado minutos antes, voló su disparo rozando el travesaño ante la mirada incrédula de la afición. La falla monumental rompió el impulso rojiblanco. Cruz Azul aprovechó emocional y futbolísticamente esa caída: al 90’+7’, Carlos “Charly” Rodríguez apareció desde fuera del área y conectó un derechazo impecable que se clavó en el ángulo para firmar el 3-2 y sellar una remontada inolvidable. El golazo del mediocampista celeste definió la serie y dejó a Chivas nuevamente fuera en Cuartos de Final.